خطوات تساعد في التخلي عن تناول القهوة بشكل مفرط

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 مايو 2022 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

هناك العديد من الأشخاص حول العالم يحبون القهوة، ولكن كثرة تناولها قد تسبب لهم العديد من المشاكل الخطيرة، وأشارت أخصائية التغذية الدكتورة آنا ميليخينا أن هناك بعض الخطوات التي قد تساعدك في التخلي عن تناول القهوة بشكل مفرط.

وأوضحت آنا ميليخينا أن الحل يكمن في تناول وجبة إفطار ساخنة مع الحفاظ على تناول كمية مناسبة من الماء يوميا، فتلك الخطوات البسيطة تساعدك على الأقلاع عن القهوة.

وتشير آنا ميليخينا في حديث لوكالة “نوفوستي الروسية” للأنباء، إلى أن اليقظة بعد شرب القهوة، هي عادة مكتسبة مع مرور الوقت، أي ليست مرتبطة دائما بتأثير الكافيين، لذلك يمكن أن تكون التمارين الرياضية بعد الاستيقاظ صباحا بديلا عن فنجان القهوة.

وتقول آنا ميليخينا: “تزيد التمارين الرياضية المختلفة وأنواع أخرى من النشاط البدني من ضربات القلب، ما يؤدي إلى الشعور بالنشاط والقوة، ومن أجل ذلك يكفي ممارسة التمارين الرياضية 3-5 دقائق فقط”.

واضافت آنا قائلة: “الطريقة الثانية للاستيقاظ من دون القهوة، هي الاستحمام المتباين، عن طريق تدريب الجهاز العصبي السمبثاوي والباراسمبثاوي”.

واضافت آنا: “يفضل أن لا يكون الفطور حلوا لأن السكر في الصباح يخفض من قدرة العمل، لذلك يجب أن تتكون وجبة الفطور من البروتينات “البيض، والجبنة وجبن القريشة واللحم والسمك والبقوليات”، وكربوهيدرات معقدة “حبوب وخبز الحبوب الكاملة” والفواكه أو الخضروات كمصدر للألياف الغذائية، حيث توفر وجبة الفطور الصحيحة حيوية ونشاط طوال اليوم”.