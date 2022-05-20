شكرا لقرائتكم خبر عن متى تكون حموضة معدة علامة مبكرة لسرطان المرىء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السرطان هو أحد أخطر الأمراض، وعندما تبدأ الخلايا غير الطبيعية في التكاثر بشكل لا يمكن السيطرة عليه، يؤدي ذلك إلى تكوين ورم يمكن أن يعيق الوظائف أو الأعضاء الطبيعية .

يمكن أن ينتشر السرطان أيضًا إلى أجزاء أخرى من الجسم، وأثناء تحديد أعراض هذا المرض، غالبًا ما يلاحظ الخبراء أن المرضى يعانون من حموضة أو حرقة من المعدة، وتكون لديهم مخاطر أكبر للإصابة بأشكال معينة منه – مثل سرطان المريء.

وفقا لموقع " healthline"، غالبًا ما تتأثر أعراض السرطان بموقع الورم - ومتى يتشكل في المريء وهو الأنبوب الذي يحمل الطعام والسوائل إلى المعدة، ويشكو المرضى غالبًا من ارتداد الحمض المزمن كعلامة.

يقول الخبراء إن الاضطرابات المزمنة في المريء يمكن أن تسهم في مخاطر الإصابة بالأمراض.

ما هي أعراض سرطان المريء؟

وفقًا للخبراء، إلى جانب الحموضة أو الحموضة المعوية، قد يعاني المرء أيضًا من الأعراض التالية كعلامات مبكرة لسرطان المريء:

ألم صدر

صعوبة في البلع

عسر الهضم أو الحموضة المعوية

ضغط أو حرقان

السعال الشديد

التهاب الحلق

صوت أجش

نوبات متكررة من ارتداد الحمض

التهابات الجيوب الأنفية

على الرغم من أن الحموضة هي شكوى شائعة هذه الأيام بسبب نمط الحياة غير الصحي ، فمن المهم التحقيق في الحالة لتقليل مخاطر المرض على المدى الطويل أو إفساح المجال للتدخل في الوقت المناسب، يمكن أن تشير الحموضة المعوية أيضًا إلى سرطان المعدة أو أمراض القلب.