شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على النظام الغذائي النباتي اللاكتو وكيف يمكن أن يفيد صحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح النظام الغذائي النباتى من الأمور الشائعة بين كثير من الناس الآن، قد يكون اختيار خطة النظام الغذائي الصحيحة أمرًا صعبًا ، ليس بسبب قلة الخيارات ، ولكنه يمنحك التغذية الصحيحة.

في الأيام الأولى ، كان معظم النباتيين يتناولون طعامًا طبيعيًا مع مجموعة متنوعة من البهارات وكوب واحد على الأقل من الحليب يوميًا، من الصعب جدًا اتباع هذا النظام الغذائي المرن في بعض الأنظمة الغذائية الخاصة مثل الكيتو والوجبات الغذائية المتقطعة، وما إلى ذلك.

ما هو نظام لاكتو النباتي؟

النظام الغذائي النباتي اللاكتو وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth هو خيار نظام غذائي مرن يمكن أن يوفر لك العديد من الفوائد الصحية، وهو نظام غذائي طبيعي للغاية مع مراعاة عدم تناول أي سعرات حرارية زائدة على شكل كربوهيدرات ودهون.

فوائد النظام الغذائي النباتى اللاكتو1. يحسن صحة القلب

كانت هناك العديد من الدراسات التي وجدت أن النظام الغذائي النباتي اللاكتو يمكن أن يساعد في تحسين صحة قلب الشخص، ويمكن أن يقلل أيضًا من عوامل الخطر التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك، كانت هناك مراجعات حول الأنظمة الغذائية النباتية التي يمكن أن تكون مرتبطة بخفض مستوى الكوليسترول الكلي أو الكوليسترول السيئ، كلاهما يمكن أن يساهم حرفيًا في الإصابة بأمراض القلب، وبالتالي فإن اتباع هذا النظام الغذائي يمكن أن يقلل من المخاطر.

2. يساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم

كانت هناك العديد من الدراسات التي تم ربطها باتباع نظام غذائي نباتي لاكتو مع التحكم في نسبة السكر في الدم، وفقًا لتلك الدراسات ، كان هناك تحسن كبير في مستويات الهيموجلوبين التي تحدد مستويات السكر في الدم على المدى الطويل لدى الناس. يمكن أن يساعد بشكل خاص الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2. يشمل هذا دراسة أجريت على 156000 بالغ ممن اتبعوا نظامًا غذائيًا نباتيًا لاكتو.

3. يدعم فقدان الوزن

ليس فقط قلبك ولكن يمكنه أيضًا تقليل محيط الخصر لديك، السمنة من أكبر عوامل الأمراض الصحية، أولئك الذين لديهم مؤشر كتلة جسم أقل لديهم طرق سهلة ومفيدة مقارنة بمن يأكلون اللحوم، مؤشر كتلة الجسم مهم جدًا للحفاظ على صحة أطول. يميل النباتيون إلى استهلاك سعرات حرارية أقل من غيرهم. يمكن للنظام الغذائي النباتي اللاكتو أن يساعد أيضًا في بناء بنية الجسم الخالية من الدهون.

4. يقلل من خطر السقوط لبعض أنواع السرطان

يمكن أن يرتبط النظام الغذائي النباتي اللاكتو في الواقع بتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من السرطانات، يمكن حتى أن يكون هذا مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام، لا توجد مغذيات مهمة يمكن الإشارة إليها ، لكن هذا النظام الغذائي بأكمله يركز على توازن العناصر الغذائية في الجسم ، مما يساعد على تحسين الصحة العامة والمناعة، النظام الغذائي النباتي اللاكتو يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي.

السلبيات المحتملة لنظام غذائي نباتي لاكتو

على الرغم من أنه يوفر للجسم جميع المكونات الضرورية التي يحتاجها، إلا أن النظام الغذائي النباتي اللاكتو قد لا يكون قادرًا على توفير يومك بانتظام. وذلك لأن النظام الغذائي النباتي اللاكتو به تنوع كبير ولكنه لا يزال يفتقر إلى بعض العناصر الغذائية المهمة. وهذا يشمل ما يلي-

الأحماض الدهنية أوميجا -3

حديد

الزنك

فيتامين ب 12

البروتينات

هذا يزيد من تعرض الشخص لخطر نقص التغذية، يجب أن تكون حذرًا بشأن فقر الدم وضعف وظائف المناعة وتغيرات الحالة المزاجية أثناء اتباع نظام غذائي نباتي لاكتو.