شكرا لقرائتكم خبر عن مرض الكبد الدهني.. كدمات بالجسم وأعراض أخرى تحتاج إلى معرفتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكبد هو أكبر عضو في جسم الإنسان مسئول عن التمثيل الغذائي للدهون وتخزينها، من الناحية المثالية، من المفترض أن يخزن الكبد القليل جدًا من الدهون ، ومع ذلك ، فإن معدل الإصابة مرض الكبد الدهني مرتفع نسبيًا.

وفقا لموقع " timesnownews"، فإن مرض الكبد الدهني الكحولي أو غير الكحولي ليس ضارًا في المراحل المبكرة - ومع ذلك ، يمكن أن يتطور إلى تندب الكبد المعروف باسم التليف الكبدي إذا تركت دون علاج لفترة طويلة.

عندما يتعلق الأمر بتحديد مرض الكبد الدهني غير الكحولي ، فهناك عدد من الأعراض التي يحتاج المرء إلى معرفتها لمنع حدوث مضاعفات طويلة الأمد، ومع ذلك ، لا تظهر العلامات الرئيسية حتى يتطور المرض إلى مرحلة مميتة، من العلامات المبكرة سهولة ظهور الكدمات.

ما هي أعراض مرض الكبد الدهني غير الكحولي؟

في المراحل الأولية ، لا يعاني معظم الأشخاص من أي أعراض لمرض الكبد الدهني، و في بعض الأحيان لا توجد علامات حتى في المراحل المتقدمة.

يقول الخبراء إنه عندما يعاني الكبد من تلف، فإنه ينتج كمية أقل من البروتينات اللازمة لتخثر الدم، نتيجة لذلك ، يمكن للشخص أن ينزف ويصاب بكدمات بسهولة أكبر، لذلك ، إذا كنت تكتشف العلامات السوداء والزرقاء كثيرًا بجسمك، فقد تكون علامة على ذلك تلف الكبد، حيث ترتبط هذه العلامة تحديدًا بمرحلة حادة من مرض الكبد الدهني غير الكحولي المعروف باسم تليف الكبد.

تشمل الأعراض الأخرى لتليف الكبد ما يلي:

حكة في الجلد

بول داكن اللون

اليرقان - اصفرار الجلد والعينين

تقيأ الدم

تورم في الساقين والقدمين والكاحلين والبطن

في حالة اكتشاف أي من هذه الأعراض، يُنصح باستشارة الطبيب على سبيل الأولوية، لكن الخبر السار هو أن تليف الكبد يحدث بعد سنوات طويلة من التهاب الكبد.

ما هي مراحل تليف الكبد؟

يمكن أن يؤدي تليف الكبد عبر مراحله إلى ظهور الأعراض التالية:

فقدان الوزن غير المبرر

ضعف

التعب الشديد

ألم خفيف في أعلى الجانب الأيمن من البطن