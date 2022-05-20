شكرا لقرائتكم خبر عن قبل التبرع بالدم.. ركز على الأطعمة الغنية بالحديد وشرب الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التبرع بالدم هو عمل إنساني يساعد الآخرين، ولكن قبل العطاء وبعده، ركز على صحتك من خلال تحديد اختيارات حكيمة فيما يتعلق بما تأكله وتشربه، يمكن تعزيز عملية التعافي الطبيعية لجسمك بعد التبرع بالدم، يمكن أن يساعدك الحصول على العناصر الغذائية الصحيحة والترطيب على تجنب التعب وتجديد إمدادات الدم المستنفدة بسرعة أكبر، وفقا لما نشره موقع "health.clevelandclinic."

ماذا نأكل قبل التبرع بالدم؟

تركز معظم التوصيات على زيادة تناولك للحديد الذي يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء، الحديد هو لبنة بناء الهيموجلوبين، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء يحمل الأكسجين الذي يحافظ على الحياة في جميع أنحاء الجسم.

الأطعمة الغنية بالحديد

يقدم نظامك الغذائي نوعين مختلفين من الحديد يُصنفان ببساطة على أنهما "حديد الهيم" و "حديد غير هيمي" إلى نظامك، من الأفضل أن تبدأ في زيادة الوزن قليلاً على الأطعمة الغنية بالحديد قبل أيام قليلة من التبرع بالدم لتجنب فقر الدم، الهدف هو الحفاظ على مستويات الحديد مرتفعة ومساعدة جسمك على العمل بالطريقة التي يجب أن يعمل بها بعد التبرع بالدم.

تشمل الأطعمة الغنية بالحديد غير المعدني ما يلي:

البقوليات الفاصوليا السوداء ، والفاصوليا الحمضية ،الخبز والحبوب ، تمر ، تين ، خوخ ، برقوق ، زبيب ، فراولة والبطيخ، تناول البروكلي واللفت والبازلاء والسبانخ والبطاطا الحلوة.

فيتامين سي

إحدى فوائد فيتامين سي هي القدرة على مساعدة جسمك على امتصاص الحديد غير المعدني بشكل أفضل، يحظى البرتقال بكل الاهتمام ، لكن الفواكه الأخرى المليئة بفيتامين سي تشمل:

توت.

الشمام.

فاكهة الكيوي.

مانجو.

بابايا.

أناناس.

فراولة.

شرب الماء:

ما يقرب من 90٪ من دمك عبارة عن ماء، لذلك لديك بعض السوائل لتعويضها بعد التبرع بنصف لتر من الدم لتجنب الجفاف، يجب أن تبدأ هذه العملية قبل موعدك وتستمر بعد التبرع .