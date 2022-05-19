علامات تشير إلى مشاكل في الكلى.. تعرّف اليها!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 مايو 2022 10:09 مساءً - منذ 3 ساعات

تقوم الكلى بتنقية الدم من السموم وتخلص الجسم منها عن طريق إخراجها مع البول، لكن عندما لا تعمل بطريقة صحيحة تبدأ السموم في التراكم داخل الدم.

يكون الشعور بالضعف والإرهاق الدائم ومشاكل التركيز أبرز أعراض مشاكل الكلى، حسبما يقول تقرير لموقع “ويب ميد”.

ولفت الموقع إلى أن الكلى تقوم بإفراز هرمونات تحفز الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء بالمستويات المطلوبة لدعم وظائف الجسم الحيوية.

وتابع: “عندما تحدث مشكلة في عمل الكلى تؤثر على مستويات إفراز خلايا الدم الحمراء وتؤثر سلبا على إمدادات الأكسجين إلى المخ والعضلات، التي تتعرض للتشنجات”.

وتؤدي مشاكل الكلى إلى أعراض شائعة أخرى مثل جفاف الجلد وانتفاخات في الوجه أو أسفل الساقين.

وتكون تشنجات العضلات إحدى المشاكل التي تتسبب مشاكل الكلى في عدم توازن العناصر المعدنية بها مثل الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم.

كما يكون تغير لون البول إلى اللون البني من المؤشرات التي تستدعى فحص وظائف الكلى للتأكد من عدم تعرضها لمشاكل تعيق قدرتها على تنظيف الجسم من السموم.