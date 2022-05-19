شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يعطس البعض بعد الأكل؟ اعرف الأسباب وكيفية منعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العطس هو الهواء القسري من الرئتين عن طريق الأنف والفم، ويحدث عندما يكون هناك تهيج في تجويف الأنف، يعطس الناس لأسباب عديدة مختلفة، مثل التعرض للغبار والمواد المسببة للحساسية والمرض واستنشاق بعض المواد أحيانًا يعطس الناس بعد الأكل، وفى السطور القادمة سنوضح لك أسباب حدوث العطس بعد تناول الطعام، وفقا لما نشره موقع "verywellhealth".

أسباب العطس بعد الأكل:

يمكن أن يحدث العطس بعد الأكل من حين لآخر لأسباب مختلفة وعادة لا يكون مدعاة للقلق، قد تلاحظ أنك تعطس عند تناول الأطعمة الحارة أو الساخنة أو بعد تناول وجبة كبيرة، في بعض الحالات ، قد يكون العطس بعد الوجبة غير مرتبط بالطعام وينتج عن مرض أو حساسية موسمية .

التهاب الأنف الذوقي:

التهاب الأنف الذوقي هو سيلان الأنف المرتبط بالغذاء (سيلان الأنف) بعد تناول الأطعمة الصلبة أو السائلة، تكون الأطعمة الحارة أو الساخنة هي السبب، التهاب الأنف هو التهاب يصيب تجويف الأنف ويمكن أن يسبب العطس والحكة وسيلان الأنف والتقطير الأنفي الخلفي، تسمى هذه الأعراض بالتهاب الأنف غير التحسسي .

حساسية الطعام:

الحساسية الغذائية شائعة تحدث عندما يتفاعل جهاز المناعة عن طريق الخطأ مع بروتين موجود في طعام معين كما لو كان ضارًا، ستختلف الأعراض والشدة من شخص لآخر ويمكن أن تتغير بمرور الوقت، قد يعاني بعض الناس من الحكة والاحمرار والعيون الدامعة وسيلان الأنف عندما يتهيج الأنف أو يلتهب ، قد يعطس الشخص.

تشمل المواد المسببة للحساسية الأكثر شيوعًا :

بيض

سمك

لبن

المحار

الصويا

قمح

أسباب أخرى

التهاب الأنف التحسسي مرتبط بالعطس والحكة ينجم عن عدة عوامل ، بما في ذلك الغبار والنباتات وحبوب اللقاح والحيوانات الأليفة والعث، قد يميل الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الموسمية إلى العطس بعد تناول الطعام خلال موسم الحساسية.

نصائح لمنعه

أفضل طريقة لمنع العطس بعد الأكل هي تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل مثل الفلفل الحار والأطعمة التي لديك حساسية منها وكميات كبيرة من الطعام، إذا كنت مصابًا بالتهاب الأنف التحسسي ولا يمكنك تجنب المثيرات تمامًا ، مثل حبوب اللقاح ، فتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن أدوية الحساسية، إذا واصلت العطس بعد تناول الطعام ، يجب أن يتم فحصك من قبل أخصائي طبي لاستبعاد الأسباب الأخرى.