شكرا لقرائتكم خبر عن تناول مكملات الكاكاو يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما نسمع كلمة "كاكاو" ، يفكر الكثير منا في الشوكولاتة والمشروبات الدافئة، فإن الكاكاو أكثر بكثير من مجرد مكون في الأطعمة المفضلة لدينا وله تاريخ طويل من الاستخدامات الطبية، فهو غني بالفلافانول، تم ربط تناوله بمجموعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك التأثيرات المضادة للأكسدة وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية ، اتضح أن مركبات الفلافانول المصنوعة من الشوكولاتة من مستخلص الكاكاو قد تكون مفيدة لقلبك، وفقا لما نشره موقع " verywellhealth".

وجدت دراسة جديدة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن مكملات الكاكاو مرتبطة بانخفاض خطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ما هي مركبات الفلافونويد؟

لمعرفة ما إذا كانت مكملات مستخلص الكاكاو ستؤثر على أمراض القلب والأوعية الدموية لدى كبار السن ، قام الباحثون بإعداد تجربة تسمى COcoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study (COSMOS).

شملت التجربة أكثر من 21 ألف بالغ فوق سن 60 عامًا، تم توزيع المشاركين بشكل عشوائي على مجموعة تناولت مكملًا يوميًا لمستخلص الكاكاو أو مجموعة تناولت دواءً وهميًا، تلقت مجموعة مستخلص الكاكاو 500 ملج من فلافانول الكاكاو كل يوم، أظهرت الدراسات السابقة أن هذا الفلافانول المحدد الموجود في الكاكاو قد يقدم فوائد للقلب والأوعية الدموية ، من خلال دعم مستويات ضغط الدم الصحية.

لماذا الكاكاو مفيد لصحة القلب؟

على الرغم من اسمها ، فإن حبوب الكاكاو ليست حبوبًا من الناحية الفنية ، إنها بذور ثمار شجرة Theobroma cacao . يتم استخدامها لصنع الشوكولاتة.

مثل العديد من الأطعمة الطبيعية الأخرى ذات الأصل النباتي ، فإن حبوب الكاكاو مليئة بالعناصر الغذائية التي تدعم صحتنا العامة ويرجع ذلك جزئيًا إلى محتواها من الفلافانول والبروسيانيدين، أظهرت الدراسات أنه عندما يحصل الأشخاص على كميات محددة من الكاكاو الغذائي في وجباتهم الغذائية ، فقد يلاحظون تحسنًا في قراءات ضغط الدم ومستويات الالتهاب وتنشيط الصفائح الدموية.

كيفية الحصول على المزيد من الفلافانول:

إذا كنت ترغب في تناول المزيد من الفلافانول يجب البدء بخطوات صغيرة مثل إضافة "العنب البري (الطازج أو المجمد) إلى الزبادي أو العصير الصباحي ، واستبدال قهوة الظهيرة بكوب من الشاي الأخضر ، وتناول الكمثرى أو حفنة من المكسرات كوجبة خفيفة .