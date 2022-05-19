شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعتمد لقاحا جديدا على قائمة استخدام الطوارئ ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت منظمة الصحة العالمية اعتماد لقاح صيني جديد ضد فيروس كورونا باسم (كونفيديسيا)، ليكون اللقاح الحادي عشر الذي تعتمده المنظمة ضمن قائمة الطوارئ لمواجهة الفيروس.

وأشارت المنظمة - في تقرير اليوم الخميس إلى أنه تم تقييم اللقاح بناء على مراجعة البيانات المتعلقة بالجودة والسلامة والفعالية وخطة إدارة المخاطر وملاءمة البرامج وفحص موقع التصنيع والذي أجرته المنظمة، حيث قررت المجموعة الاستشارية الفنية لقائمة استخدامات الطوارئ التي عقدتها المنظمة والمكونة من خبراء تنظيميين من جميع أنحاء العالم أن اللقاح يفي بالمعايير اللازمة للحماية من فيروس كورونا وأن فوائده تفوق المخاطر بكثير.

وأوضحت أن المراجعة تمت في وقت سابق من الشهر الجاري، من قبل فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي لمنظمة الصحة المعني بالتلقيح والذي يصوغ سياسات وتوصيات محددة لاستخدام اللقاحات ، وذلك فيما يتعلق بالفئات العمرية الموصى بها والفترات الفاصلة وكذلك استخدامه لمجموعة محددة مثل الحوامل والأطفال والنساء المرضعات، مضيفة أن الفريق يوصي باستخدام اللقاح لجميع الفئات العمرية من 18 عاما وما فوق.

ونوهت إلى أنه فعال بنسبة 64 % ضد الإصابات المصحوبة بأعراض وبنسبة 92 % ضد إصابات كورونا الحادة.