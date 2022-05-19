شكرا لقرائتكم خبر عن تناول البصل يوميا يساعد فى الوقاية من حروق الشمس بفصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في فصل الصيف نتخذ كل الاحتياطات الممكنة للتغلب على الحرارة ومنع الجفاف، في حين أن أجهزة التكييف والمبردات والماء البارد يمكن أن تخفف سريعًا من الحرارة الشديدة بالخارج، يُنصح دائمًا بتعديل نظامك الغذائي للاستمتاع بالفوائد على المدى الطويل، يقترح خبراء التغذية، بتضمين الأطعمة المبردة والصيفية في نظامنا الغذائي للحفاظ على برودة وتغذيتنا من الداخل، أحد هذه الأطعمة الصحية هو البصل الأبيض، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

إلى جانب كونه مكونًا متعدد الاستخدامات في عالم الطهي، من المعروف أن البصل الأبيض له العديد من الفوائد الصحية فهو مثالي للتغلب على الحرارة والوقاية من حروق وضربة الشمس.

إليك 6 فوائد صحية للبصل الأبيض

1. مصدر ممتاز للألياف:

البصل الأبيض غني بالألياف الصحية القابلة للذوبان تسمى الفركتانز، تساعد هذه الألياف في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وزيادة البكتيريا النافعة للأمعاء ، مما يؤدي إلى زيادة انتظام حركة الأمعاء وعلاج العديد من الأمراض المرتبطة بالأمعاء.

2. يبرد الجسم:

يعتبر البصل الأبيض عامل تبريد رائع، يساعد في تقليل درجة حرارة الجسم والحفاظ عليه باردًا بشكل طبيعي، إلى جانب ذلك، يساعد البصل الأبيض على منع الالتهاب الناتج عن حروق الشمس.

3. يعزز صحة القلب:

غني بخصائصه المضادة للالتهابات، ومن المعروف أن البصل الأبيض يتحكم في مستويات ضغط الدم في الجسم، هذا يمنع أيضًا تكوين لويحات في الشريان ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسمع.

4. غني بمضادات الأكسدة:

البصل الأبيض غني بمضادات الأكسدة مما يجعله مكونًا رائعًا لإزالة السموم، تساعد إزالة السموم بشكل صحيح على تعزيز الصحة العامة وتغذيتنا من الداخل، تساعد إزالة السموم على تعزيز الدورة الدموية في الأوردة والشرايين أيضًا.

5. له خصائص مضادة للجراثيم:

الخصائص المضادة للبكتيريا الموجودة في البصل الأبيض تجعله مكونًا رائعًا يجب تضمينه في نظامنا الغذائي الصيفي والحفاظ على العديد من الأمراض الموسمية، أظهرت العديد من الدراسات أيضًا أن البصل الأبيض قد يكون فعالًا أيضًا في منع نمو كوليرا والعديد من هذه العدوى.

6. يقوي المناعة:

البصل الأبيض غني بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات ومضادات البكتيريا والفيروسات، هذه العوامل تجعله مكونًا رائعًا للحفاظ على نظافة أمعائنا ، مما يساعد على تحسين صحتنا المناعية.