شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح بسيطة لتقليل الانتفاخ بسرعة.. منها تدليك البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي الانتفاخ إلى عدم الارتياح وعدم الراحة وصعوبة التركيز على العمل الذي تقوم به، يحدث عادةً بسبب تراكم الغازات في الجهاز الهضمي (GI) ، والذي يمكن أن يحدث نتيجة لعدة أسباب، الأكثر شيوعًا هو الطعام الذي تتناوله وكيف تأكله، وفى السطور القادمة سنوضح طرق التخلص من الانتفاخ بسهولة باتباع بعض العلاجات المنزلية البسيطة وفقا لما نشره موقع " timesofindia".

تدليك البطن:

يمكن أن يساعد تدليك بطنك بلطف على نقل الغاز إلى أسفل البطن وإخراجها من الجسم، يجب أن يتم التدليك بطريقة محددة ، باتباع مسار الأمعاء الغليظة للحصول على نتيجة سريعة، ضع يديك فوق عظم الفخذ الأيمن وافركه بحركة دائرية بأيدٍ خفيفة باتجاه جانب القفص الصدري ،كرر العملية لفترة.

خذ حمامًا دافئًا:

الحمام الدافئ والاسترخاء الطويل هو أيضًا علاج فعال للتخلص من الانتفاخ، يمكن أن توفر حرارة الحمام الدافئ الراحة لألم البطن وتساعدك أيضًا على إخراج الغازات المتراكمة، يمكن أن يساعد القيام بذلك في تقليل مستوى التوتر لديك وتحسين فعالية الجهاز الهضمي.

زيادة تناول الألياف:

إذا كنت تعاني في كثير من الأحيان من مشكلة الانتفاخ، فعليك زيادة تناول الألياف في نظامك الغذائي، يمكن أن يؤدي تناول المزيد من الألياف يوميًا إلى زيادة حجم البراز وتقليل خطر الإصابة بالانتفاخ والإمساك، كمية الألياف الموصى بتناولها يوميًا هي 25 جرامًا للإناث و 38 جرامًا للذكور، يمكن للمرء بسهولة تلبية المتطلبات من خلال تضمين المزيد من الخضار والفواكه في النظام الغذائي.

المشروبات:

نعم ، هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تساعدك في حل مشكلة الانتفاخ ، وتناولها عند الشعور بالشبع يمكن أن يساعد في إطلاق الغازات ، قم بزيادة كمية الماء التي تتناولها يمكنك أيضًا تجربة الشاي الأخضر ، يعتبر الموز ممتازًا لمن يعانون من مشكلة الانتفاخ بذور الشمر والزبادي مفيدة أيضًا.

مارس تمارين خفيفة:

عند الشعور بالضيق أو الانتفاخ ، مارس تمارين خفيفة مثل المشي أو اليوجا، يؤدي تحريك جسمك إلى تقلص عضلات المعدة ويطلق الغازات الزائدة من الجهاز الهضمي، يمكن أن يجعلك تشعر بالخفة والاسترخاء في غضون بضع دقائق.