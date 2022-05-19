شكرا لقرائتكم خبر عن لمحاربة متلازمة تكيس المبايض ..عليك إجراء 5 تغييرات في نمط حياتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتم تشخيص إصابة واحدة من كل 4 نساء بمتلازمة تكيس المبايض، أصبحت المتلازمة الآن أحد الأسباب الرئيسية لصحة الحيض وتحديات العقم للنساء في جميع أنحاء العالم، تعاني النساء من أعراض مثل حب الشباب المؤلم، وعدم انتظام الدورة الشهرية ، والسمنة ، وعلامات الجلد ، والجلد الداكن ، وتقلب المزاج ، وآلام الحوض ، وفقدان الشعر ، ، والعقم وأكثر من ذلك وفقًا لخبراء الصحة ، فإن هؤلاء النساء معرضات أيضًا لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وسرطان بطانة الرحم وما إلى ذلك، وفقا لما نشره موقع " timesofindia".

لن يكون لدى جميع النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض نفس العلامات والأعراض ، حيث يمكن أن تتغير وفقًا للعمر والعديد من العوامل الأخرى ، لكن هناك طرقًا يمكن من خلالها السيطرة على الحالة ، مع بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة.

الطعام الصحى:

تناول الطعام بشكل صحيح لا يتعلق الأمر فقط بما تأكله ، بل يتعلق أيضًا بموعد تناول الطعام ، والحصول على طعام صحي وغني بالنباتات والمياه محضرًا في المنزل هو الطريقة الأكثر استدامة للقيام بذلك.

التخلص من سموم الجسم:

يعتبر التخلص من السموم من الجسم أمرًا ضروريًا أيضًا، إلى جانب ذلك ، يعد التخلص من السموم في المطبخ أمرًا بالغ الأهمية، ويمكن القيام به عن طريق إزالة البلاستيك والألمنيوم والتفلون - وهي عناصر تؤدي إلى إحداث خلل في التوازن الهرموني.

النشاط البدنى:

ينقلك التمرين اليومي أو اليوجا من نمط حياة مستقر إلى نمط حياة خامل بنشاط ، بينما يساعد في تقليل الدهون وتحسين الحالة المزاجية وتوازن الهرمونات، لكن هذا لا يكفي، لتحقيق صحة مثالية ، يجب أن تنتقل من النشاط الخامل إلى النشاط البدني، يبدو أن معظم خبراء اللياقة البدنية يركزون على ساعة واحدة من التمرين 5 مرات في الأسبوع ، ما يجب أن تخلقه النساء هو ثماني ساعات من الحركة طوال اليوم من أجل صحة شاملة، تحدث الحركة عندما يتغير شكل الخلايا التي يتكون منها جسم المرأة بعض أبسط الطرق لتحقيق ذلك يمكن أن تكون:

● طي ملاءات الأسرة بعد الاستيقاظ

● المشي والتحدث أثناء المكالمات الطويلة

● إبقاء الهاتف بعيدًا للشحن

● ركن السيارة بعيدًا قليلاً عن الوجهة للسير بعض الخطوات الإضافية

● صعود الدرج

● تفريش الأسنان أثناء الوقوف على أصابع قدميك

● تدوير الرسغ والرقبة والكاحل بشكل متكرر أثناء المشاهدة بنهم ، العمل على الكمبيوتر المحمول.

النوم بشكل أفضل:

عندما تكون في أعمق دورة نوم ، ينتج الجسم هرمونًا عالي الجودة ، يساعد في فقدان الدهون أيضًا جنبًا إلى جنب مع إزالة السموم العقلية، يمكنك الاستيقاظ وأنت تشعر بالانتعاش بعد هذا النوم العميق.

التنفس بعمق:

التركيز على الأنفاس بوعي ، يرسل الكمية المناسبة من الأكسجين والطاقة الحيوية إلى الغدد الهرمونية ، مما يساعدها على العمل بشكل صحيح.