إنذار مبكر.. علامات تحذرك من النوبة القلبية الصامتة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 مايو 2022 07:43 مساءً - إدراك العلامات الصامتة للنوبة القلبية يعد أمر مهم، إذ تزداد فرص النجاة من النوبة القلبية كلما أسرعت في الحصول على علاج طارئ.

قد يصاب أشخاص بنوبة قلبية دون أن يدركوا حدوث ذلك فيما يعرف بـ”النوبة الصامتة”، فما هي علامات الإنذار المبكر؟.

تسمى النوبة القلبية بأنها “صامتة” عندما تحدث مصحوبة بأعراض خفيفة أو بدون أعراض أو علامات يمكن بسهولة تجاهلها أو الخلط بينها وبين أمراض أخرى.

وتحدث النوبة، التي يطلق عليها أيضا احتشاء عضلة القلب الصامت (SMI) وتمثل من 50% إلى 80% من جميع النوبات القلبية، عندما لا يتلقى قلبك كمية كافية من الأكسجين.

وفي ضوء تكون الترسبات في الشرايين أو الأضرار الأخرى الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن ينقطع تدفق الدم جزئيًا أو كليًا ما يؤدي إلى نوبة قلبية.

في حالة إصابة الشخص بنوبة قلبية والشعور بصعوبة في التنفس، يجب إجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) للمريض؛ للحفاظ على تدفق الدم في الجسم أو استعادته، وتتضمن ضغطات على الصدر (100-120 في الدقيقة).

مؤشرات التعرض لنوبة قلبية صامتة

نظرًا لأن النوبات القلبية الصامتة يمكن أن تمر دون أن يلاحظها أحد، فقد يكون هناك ضرر أكثر مما تتخيل، ولهذا السبب من المهم ملاحظة جميع العلامات المبكرة للنوبة القلبية حتى تتلقى العلاج اللازم.

واستعرض موقع timesofindia عددا من المؤشرات التي قد تنذر بقرب الإصابة بالنوبة القلبية الصامتة، وهي:

1- آلام في الصدر وعدم ارتياح

ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن معظم النوبات القلبية تنطوي على شعور بعدم الراحة في منتصف الصدر أو في الجانب الأيسر منه يستمر لأكثر من بضع دقائق أو يختفي ويعود مرة أخرى.

2- مشاكل الجهاز الهضمي

يعتقد الخبراء أن مشاكل الجهاز الهضمي، مثل آلام المعدة وعسر الهضم وحرقة المعدة والغثيان يمكن أن تكون علامة مبكرة على النوبة القلبية.

ويمكن أن ينشأ ألم المعدة في منتصف الجزء العلوي من البطن وعادة ما يكون ثقيلًا وليس حادًا أو وخزًا، أيضا يمكن أن يستمر هذا الألم لأكثر من بضع دقائق.

3- الدوار أو الدوخة

قد يكون لديك ألم في الصدر لعدة أسباب، ومع ذلك يمكن أن تكون عدم الراحة الشعور بالانضغاط وعلامة تحذيرية لنوبة قلبية.

مع التعرض المفرط للحرارة أو إجهاد العين أو الرقبة أو الظهر، يمكن أن تؤدي العديد من العوامل إلى الدوخة أو الدوار.

وومع ذلك، فإن الشعور بالدوار يمكن أن يكون علامة تحذير مبكرة من النوبة القلبية، خاصة عند النساء.

وقد تظهر هذه الأعراض أيضًا مع تعرق بارد أو ضيق في الصدر أو ضيق في التنفس وقد يغمى بعض الأشخاص أو يفقدون الوعي، وهو الوقت الذي يجب على المرء فيه طلب المساعدة الطبية على الفور.

4- آلام بمختلف الجسم

لا تقتصر علامات التحذير من النوبة القلبية على أجزاء معينة من الجسم فحسب، بل يمكن أن تنتشر وتشع في جميع أنحاء الجسم.

وعلامة النوبة القلبية التقليدية هي الألم الذي ينتشر في الذراع، خاصة في الجانب الأيسر من الجسم، ويبدأ عادةً من الصدر ويتحرك للخارج باتجاه الذراع والفك، وتشمل مناطق الألم الأخرى الرقبة والظهر والمعدة.