شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الصحة العالمية الخامسة والسبعين تركز على الصحة من أجل السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، فى بيان جديد له، انه في عالم مهدد بالصراعات وعدم المساواة وأزمة المناخ والأوبئة، ستشدد الدورة الــ 75 لجمعية الصحة العالمية على أهمية بناء كوكب صحي وسلمي من خلال تسخير العلم والبيانات والتكنولوجيا والابتكار.

وأضاف، ستركز دورة هذا العام لجمعية الصحة على موضوع "الصحة من أجل السلام والسلام من أجل الصحة" وستنعقد في الفترة من 22 إلى 28 مايو في قصر الأمم في جنيف، وسيشمل تعيين المدير العام القادم لمنظمة الصحة العالمية.

أضاف الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، "لقد قوض الوباء التقدم نحو تحقيق الأهداف المتعلقة بالصحة في أهداف التنمية المستدامة وكشف عن أوجه عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها،ـ "سيتطلب التعافي المستدام أكثر من مجرد" العودة إلى المسار الصحيح "وإعادة الاستثمار في الخدمات والأنظمة الحالية، مضيفا، نحن بحاجة إلى نهج جديد، مما يعني تغيير الأولويات والتركيز على التدخلات ذات التأثير الأكبر

ستبدأ جمعية الصحة العالمية الــ 75 بموضوعات رفيعة المستوى في 22 مايو بخطب من رئيس جمعية الصحة المنتخب ورؤساء الدول والضيوف الخاصين وخطاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وبيان المدير و جوائز الصحة العامة، سيحدد خطاب المدير العام الأولويات الــ 5 لمنظمة الصحة العالمية للمضي قدمًا، والتي تتوسع من الرؤية التي تم تقديمها في اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في يناير 2022

قبيل انعقاد جمعية الصحة، في 20 مايو، ستنشر منظمة الصحة العالمية أحدث مجموعة من إحصاءات الصحة العالمية، وهي تجميعها السنوي للإحصاءات الصحية للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة، يلخص الإصدار الأخير الاتجاهات في متوسط العمر المتوقع وأسباب الوفاة وتقارير عن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الصحة التنمية العالمية لعام 2020.

يلخص تقرير النتائج 2020-2021، الذي نُشر أيضًا أمام جمعية الصحة العالمية، إنجازات المنظمة والتحديات التي تواجهها في تنفيذ الميزانية البرنامجية.

القضايا الرئيسية..

ستناقش جمعية الصحة الاستراتيجيات العالمية بشأن سلامة الأغذية، وصحة الفم، والبحوث والابتكار في مجال السل، كما سيناقش تقرير الفريق العامل المعني بالتمويل المستدام لمنظمة الصحة العالمية.

تشمل الموضوعات الرئيسية الأخرى قيد المناقشة ما يلي:

1.تعزيز استعداد منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية والاستجابة لها

2. تنفيذ خارطة طريق 2023-2030 لخطة العمل العالمية للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها

3.خطة عمل عالمية مشتركة بين القطاعات بشأن الصرع وغيره من الاضطرابات العصبية 2022-2031

4. منع الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي

شلل الأطفال.

5. مبادرة الصحة العالمية من أجل السلام

وستتم مناقشة بنود جدول الأعمال في اللجنة "أ" ، التي تتعامل بالدرجة الأولى مع المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية، واللجنة "ب" التي تتعامل بشكل أساسي مع المسائل الإدارية والمالية والقانونية، كما سيناقش مندوبو الجمعية والوكالات الشريكة وممثلو المجتمع المدني وخبراء منظمة الصحة العالمية أولويات الصحة العامة في سلسلة من الموائد المستديرة الاستراتيجية. يمكن متابعة المناقشات عبر الإنترنت هنا .

وقال، إن جمعية الصحة هي أعلى هيئة لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية، حيث تحدد سياسة المنظمة وتوافق على ميزانيتها، تحضر جمعية الصحة العالمية وفود من جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة، تتولى لجنة البرنامج والميزانية والإدارة التابعة للمجلس التنفيذي إعداد جدول أعمال جمعية الصحة، التي ستجتمع في 18-20 مايو 2022

وأكد، إن جمعية الصحة مفتوحة أمام الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والمراقبين والممثلين المدعوين من الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى والجهات الفاعلة من غير الدول.