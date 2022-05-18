شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحدث تسوس الأسنان وما طرق الحفاظ على صحة الفم ؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان أن تسوس الأسنان يحدث نتيجة تحلل السكر الموجود فى الأطعمة المختلفة التي يتم تناولها والتي ينتج عنها نوع من الأحماض يعمل علي تأكل الطبقة الخارجية للأسنان" المينا" مسببا تسوس الأسنان.

وأضافت وزارة الصحة والسكان : يمكمن حماية الأسنان من خلال تجنب تناول الطعام بين الوجبات الرئيسية لأن ذلك يزيد من احتمالية تراكم الجير علي الأسنان ومن ثم الإصابة بالتسوس ونصحت بتجن شرب المياة الغازية المحلاة والمنبهات كالقهوى والشاى نع الاستمرار في غسيل الأسنان بالفرشاة بعد تناول الطعام مباشرة.

وكان كشف الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة والسكان، عن الآثار السلبية لتبييض الأسنان وقال إن تبيض الأسنان عبارة عن مادة مبيضة يتم وضعها على سطح السن من أجل الدخول في تكوين السن نفسه لتفتيح درجة لونها.