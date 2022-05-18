شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فواكه صيفية يجب تناولها لإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصيف هو أفضل وقت فى السنة لخسارة الوزن، وتتوفر فيه مجموعة متنوعة غنية من الفاكهة فى الموسم، والتى يمكن أن تدعم هدفك فى إنقاص الوزن، هذه الفواكه تحتوى على نسبة عالية من الماء ومغذية للغاية، وإذا كنت تخطط أيضًا لفقدان الوزن إليك خمس فواكه صيفية يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائى لإنقاص الوزن وفقا لما نشره موقع timesofindia.

البطيخ

البطيخ هو أفضل فاكهة الصيف، تتكون الفاكهة الحمراء من 92% من الماء، وهى أكثر الأطعمة ترطيبًا التى يمكنك تناولها فى فترة الظهيرة المشمسة الحارة، يمكن أن يساعد محتوى الماء والألياف فيه على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول، ويمكن أن يساعد أيضًا فى الحد من الرغبة الشديدة فى تناول السكر، كما أن فاكهة الصيف مليئة بالألياف وفيتامين ج وفيتامين أ والمغنيسيوم والبوتاسيوم والليكوبين المضاد للأكسدة، ما قد يمنع نمو الخلايا السرطانية.

الخيار

الخيار فاكهة صيفية متعددة الاستخدامات يمكن إضافتها إلى النظام الغذائى بعدة طرق مثل السلطة أو العصير، تتمتع الفاكهة الخضراء بخصائص تبريد طبيعية يمكن أن تحميك من الجفاف وارتفاع درجة الحرارة، 95% من الخيار عبارة عن ماء فقط، ويحتوى على كمية قليلة جدًا من السعرات الحرارية، ويمكن أن يبقيك ممتلئًا لفترة أطول وأيضًا يزيل سموم جسمك ويحافظ على بشرتك صحية وجميلة.

البرتقال

تعتبر ثمار الحمضيات مصدرًا غنيًا للبوتاسيوم وفيتامين سى، كما أنها تحتوي على عناصر مغذية أخرى بكميات قليلة مثل فيتامين أ وك والكالسيوم والمغنيسيوم، يمكن أن يساعد فيتامين ج في تعزيز المناعة والتمثيل الغذائي، فإن الفاكهة المنعشة غنية أيضًا بالألياف وتحتوي على 88% من الماء، ويمكن أن تساعدك الفاكهة على الشعور بالشبع لفترة أطول وتساعد أيضًا فى التغلب على حرارة الصيف، ويساعد محتوى البوتاسيوم فيه بشكل خاص على تقليل تقلصات العضلات التى تحدث فى فصل الصيف.

الشمام

الشمام والكانتالوب، كلها غنية بالمواد المغذية، فاكهة صيفية منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، ما يجعلها صديقة لفقدان الوزن، غنية بفيتامين A و B و K و C والمعادن الأخرى مثل الزنك والنحاس، ويمكن للشمام أيضًا تحسين البصر وتقليل ضغط الدم.

الخَوخ

الخوخ فاكهة منخفضة السعرات الحرارية ويقدم وجبة خفيفة ممتازة للمضغ بين الوجبات، يمكن أن يساعد في تقليل الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية والسكرية، ويحتوى على 89% من الماء والكثير من الألياف، ويمكن أن يؤدى تناولها بين الوجبات إلى زيادة الشعور بالشبع وإشباعك لفترة طويلة، كما أن الفاكهة ذات النواة غنية بفيتامين A وC والحديد والزنك وغيرها.