أفضل حبوب للتخسيس وحرق الدهون 

بيروت - نادين محمد - الحبوب واحدة من الحلول التي يرغب العديد من النساء اللجوء لها من أجل التخسيس وحرق الدهون، ظناً منهن أنها الطريقة المثلى لخسارة الوزن سريعاً دون بذل أي مجهود بدني شاق.

هناك الكثير من حبوب التخسيس وحرق الدهون، غزت الأسواق وسط منافسة شديدة بين الشركات التي تحاول الاستفادة وتحقيق الأرباح من الطلب المتزايد عليها، لذا نجد الكثير منها قليل الجودة لا تحقق النتائج التي تعد بها.

آلية عمل حبوب التخسيس وحرق الدهون



تعمل أدوية التخسيس وحرق الدهون بطريقتين:



الأولى عن طريق زيادة معدل عملية التمثيل الغذائي أو ما يعرف بعملية الأيض أو الاستقلاب، تساعد على خفض نسبة امتصاص المواد الغذائية ذات السعرات العالية، مثل الدهون و الجلوكوز عن طريق الارتباط بها وإخراجها مع الفضلا وعلى. رفع معدلات الحرق أو ما يسمى علمياً باسم Thermogenisis.

والثانية من خلال كبح الشهية



ولكن، ما يجب التنويه له، أنه بالإضافة إلى وجود أنواع مختلفة من حبوب التخسيس وحرق الدهون غير فعالة ولا يمكن الوثوق بها بالرغم أنها تحمل أسماء تجارية شهيرة، هذه الحبوب لن تجدي نفعاً، إذا لم يتبع نظام غذائي معتدل ويفضل ممارسة التمارين الرياضية.

حبوب للتخسيس وحرق الدهون



أنواع كثيرة من الحبوب التي تساعد في التخسيس وحرق دهون الجسم، اخترنا بعضاً منها، وهي كالتالي:

زينيكال Xenical



من أكثر أدوية التخسيس شهرة، يعرف علمياً باسم أورليستات Orlistat. يقلل من امتصاص الدهون الموجودة في الطعام.

يتم تناوله بحذر وبعد استشارة الطبيب، 3 مرات في اليوم بعد الوجبات بنحو ساعة.

له بعض العوارض الجانبية، تتمثل باضطرابات في الكبد، صداع، ألم في الظهر والبطن، انتفاخ، بقع زيتية، الحاجة المستمرة لإخراج البراز، براز دهني.

يمنع استخدامه لمن يعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، الحساسية المفرطة تجاه مادة الأورليستات، خلال فترة الحمل والرضاعة، لمن خضع لعملية إزالة المرارة الصفراوية، لمن لديه مشاكل في الكبد، البنكرياس والقناوات الصفراوية، أيضاً من يعاني من أمراض فقدان الشهية أو الشره المرضي.

غارسنيا الصمغية Garcinia Cambogia

حبوب مستخلصة من فاكهة Garcinia Cambogia الصغيرة الحجم والتي تشبه في شكلها اليقطين. تحتوي قشرتها على حمض الهيدروكسي سيتريك Hydroxy Citric Acid ، وهو مركب يثبط نشاط إنزيم يعرف باسم سيترات لياز Citrate lyase، الذي يلعب دوراً مهماً في إنتاج الدهون، ويرفع من مستويات هرمون السيروتونين في الدماغ المسؤول عن كبح الشهية.

ففي حين أشارت إحدى الدراسات إلى أن حبوب الغرسنية الصمغية تساعد في تخسيس الوزن بمقدار كيلوغرام واحد تقريباً على مدى عدة أسابيع وبأنها فعالة في حرق دهون البطن، مشيرة إلى أنها تتسبب بمشاكل هضمية طفيفة، رأت دراسات أخرى أن فاعلية الغرسنية الصمغية تعتمد على التزام المرء باتباع حمية غذائية عالية الدهون وقليلة الكربوهيدرات للحصول على النتائج المرغوبة، وهو مخالف لما تروجه الشركات المصنعة لحبوب الغرسنية الصمغية التي تزعم أنها تنقص الوزن دون الحاجة إلى أي تغيير في النظام الغذائي، أو ممارسة التمارين الرياضية. يوصى بتناول حبوب الغرسنية الصمغية 3 مرات يومياً قبل الطعام بمدة تتراوح بين ½ ساعة إلى ساعة لمدة 12 أسبوعاً، ثم التوقف لبضعة أسابيع قبل معاودة استعمالها مرة أخرى.

بران Bran



حبوب بران Bran تتكون من الردة الطبيعية أو نخالة القمح، ألياف السيليلوز وفوسفات الكالسيوم. تستدعي تناول كميات وفيرة من الماء لتؤتي مفعولها، وذلك من خلال انتفاخ الردة في المعدة، ما يمنح شعوراً بالامتلاء ويساعد على كبح الشهية. ينصح بتناول بران للتخسيس وحرق الدهون قبل الوجبات مع كميات وفيرة من الماء، منعاً لحدوث انسداد في الجهاز الهضمي والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه.

لم تسجل أي آثار جانبية لحبوب بران للتخسيس وحرق الدهون، إذا ما تم تناولها تحت إشراف طبيب وبجرعات معتدلة تجنباً للانتفاخات والغازات، فإلى ذلك، الإفراط في تناول حبوب بران قد يؤدي إلى هشاشة العظام و مشاكل في الأسنان، لاحتوائها على حمض الفيتيك Phytic Acid الذي يتفاعل مع الكالسيوم، مكوناً مادة فيتات الكالسيوم Calcium Phytate غير القابلة للذوبان أو الامتصاص، لذا يجب تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم أو المكملات من هذا المعدن في حال الاستمرار في تناول هذه الحبوب، ولذلك يمنع على الحوامل والمرضعات، وكذلك كبار السن من تناولها.

بايوكت Bio-Cut



حبوب Bio-Cut تساعد على فقدان الوزن وتجنب إعادة اكتساب الوزن بعد فقدانه، تحتوي على مواد طبيعية، كألياف نخالة القمح، الزنجبيل والخميرة. ينصح بتناول جرعات محددة منها تحت إشراف طبي، بمعدل 3 كبسولات في اليوم قبل الوجبات بـ ½ ساعة، تجنباً لاضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم، الإمساك الإصابة بقرحة في المعدة و الأمعاء.



شيتوكال Chitocal



تتباين الدراسات التي أجريت حول نتائج حبوب شيتوكال Chitocal، بالرغم من أنها من أكثر الأدوية رواجاً وطلباً للتخسيس وحرق الدهون، ففي حين اعتبرت دراسات أنها مماثلة لحبوب الزينيكال في قدرتها على امتصاص الدهون، نفت دراسات أخرى صحة هذه الأقاويل ورأت بأنه غير فعال لمرضى السمنة.

بعيداً عن هذه الآراء المتباينة، تحتوي حبوب الشيتوكال على مادة تسمى الشيتوزان Chitosan ، يتم الحصول عليها من الكايتين Chitin، وهي ألياف طبيعية توجد بشكل خاص في قشرة القشريات الجمبري، سرطان البحر، الكركند وبعض الحشرات. تقوم بامتصاص الدهون الفائضة في الطعام ومن ثم بإخراجها في الفضلات. تحتوي أيضاً حبوب الشيتوكال المثيرة للجدل على حمض الأسكوربيك Ascorbic acid، أي فيتامين C وعلى نبتة جيمنيما سيلفستر Gymnema Sylvestre، وهي نبتة استوائية أثبتت الدراسات فعاليتها في إنقاص الوزن.

أكتيف سليم Active Slim



تحتوي حبوبActive Slim على مجموعة من المواد الطبيعية، مثل مادة جارسينيا كامبوجيا Garcinia cambogia، خلاصة البطاطس الحلوة ومادة الكروميوم Chromium التي تعمل جميعها على كبح الشهية وحرق الدهون، خاصة تلك المتراكمة في منطقتي البطن والأرداف. يتم تناول حبة منها قبل الوجبات بـ ½ ساعة، مع ضرورة الإكثار من شرب الماء. لا يسمح للحوامل، المرضعات، مرضى القلب، السكر والضغط من تناوله.



آبل لايت Apple lite



تحتوي حبوب Apple lite على ألياف التفاح التي تدعم وظائف الجهاز الهضمي وتقلل من مشاكل الهضم، مستوى الكوليستيرول في الدم، وخطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، هذا إضافة إلى بكتين التفاح الذي يقي ويعالج الإمساك ويمنح شعوراً بالامتلاء وبفقدان الشهية. ينصح بتناول 3 حبات من اليوم من آبل لايت بعد الوجبات. أما بالنسبة لمحاذير هذه الحبوب، لا ينصح الحوامل والمرضعات بتناولها، كما يجب التوقف عن ذلك في حال الخضوع لفحوصات في الدم.



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