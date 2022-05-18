6 خدع تجعل عقلك يساعدك على تناول كمية أقل من الطعام

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 مايو 2022 01:09 مساءً - ربما أصعب ما يعانيه البعض، هو محاولة التعود على عادات لتناول الطعام بشكل أفضل ولكن، قد تكون هناك طريقة بسيطة لذلك، وهي فقط استخدام قوة العقل.

وحسب تقرير لصحيفة “الجارديان”، أجرى تشارلز سبنس أستاذ علم النفس بجامعة أكسفورد، دراسة في العوامل التي تؤثر على ما نختار أن نأكله وما نفكر فيه أثناء تناول الطعام.

وتبرز هذه الدراسة إلى أي مدى تتشكل خياراتنا من خلال الطرق التي نتفاعل بها مع طعامنا، والتي تلعب جميعها دوراً في مدى صحة تناولنا للطعام.

1- استخدم أدوات المائدة الثقيلة والأفضل عدم استخدامها على الإطلاق

يعرف الكثير أن تقديم الوجبات على طبق أصغر يمكن أن يتحكم في مقدار ما نتناوله، لأن أدمغتنا تعتقد أن هناك طعاماً أكثر مما هو موجود بالفعل، هذا له تأثير عميق على الشبع (مدى شعورك بالامتلاء)، ومع ذلك يمكن أن ينخدع الدماغ أيضاً بالأدوات التي نستخدمها (أدوات المائدة الثقيلة) حيث تشغل حواسنا وتجعلنا أكثر إدراكا.

ويقول سبنس إنه “باستخدام الشوكة، لا يوجد داعي للتفكير في الأمر”.

2- اجعل الأكل تجربة حسية قدر الإمكان

يوضح سبنس أن أي شيء يمكنك القيام به لإيلاء المزيد من الاهتمام وتناول الطعام بشكل أبطأ، سيجعلك تشعر بالرضا عن القليل.

فعلى سبيل المثال إذا كنت تشرب القهوة من كوب للوجبات الجاهزة مع غطاء، فأنت تفتقد جزءاً رئيسياً من التجربة، “كما يقول جزء يمكن تعزيزه من خلال شم الرائحة التي تنبعث من كوب جميل أثناء وضع يديك حوله”.

استمتع بقهوتك الأولى بهذا الشكل، وربما لن تشعر بالإغراء لكوب آـخر.

3- اطبخ وتناول الطعام بعيونك

أثبت علماء نفس الطعام أننا نأكل أولاً بأعيننا، وهذا ما يثري الكثير من تجربتنا.

فقد ثبت أن مظهر الأطعمة يؤثر على ما نتذوقه عندما نأكلها، لذا فإن السلطة الكبيرة والجميلة التي تضم مجموعة متنوعة من الأوراق والألوان والقوام لن تبدو أفضل من حفنة من السبانخ، ولكن طعمها سيكون أفضل أيضاً.

4- قم بوضع الطعام على أول فمك

هناك سبب يجعل طعم القطعة الأولى من قطعة الشوكولاتة أفضل من القطع اللاحقة، اللقمة الأولى جديدة، ثم تعتاد براعم التذوق لدينا، لذلك يمكننا استخدام رد الفعل هذا لصالحنا وتقليل كمية الطعام غير الصحي الذي نستهلكه.

5- اختر الموسيقى بعناية واخفض مستوى الصوت

وفقاً لسبنس، تظهر الكثير من المؤلفات في التسويق الحسي أنه يمكنك تغيير خيارات طعام الناس بالموسيقى، فعلى سبيل المثال، سيشرب الناس حوالي 30% أكثر إذا كانت الموسيقى سريعة وبصوت عالٍ لأنه لا يمكنك حقاً تذوق ما تأكله.

كما أشار إلى أن أصوات الطبيعة يمكن أن تؤثر على قرارنا لاتخاذ خيارات غذائية صحية، في دراسة أجراها باحثون برتغاليون، قام سوبر ماركت بتشغيل صوت البحر بالقرب من نقطة بيع الأسماك وارتفعت مبيعات الأسماك بشكل كبير.

6- اجعل الوجبات المشتركة جذابة ولا تنسى قدر الإمكان

صحيح أننا نميل إلى تناول المزيد من الطعام بصحبة الآخرين ولا يريد المرء أن يوصى بتناول الطعام بمفرده، يعتبر سبنس أن إشراك الناس في عملية تقديم الطعام، مثلا وضع التوابل المنفصلة، تجعلهم يشعرون بملكية ما يأكلونه، بالإضافة إلى مشاركة الآخرين الحديث، يؤدي ذلك في كثير من الأحيان بشكل مفيد إلى إبطاء سرعة تناول الطعام.