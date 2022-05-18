نجمات على فراش المرض..آخرهن أنغام

بيروت - نادين محمد - دخلت بعض النجمات العرب المستشفى لأسباب صحية عديدة، حيث شاركن الجمهور صورهن على فراش المرض مع المتابعين للإطمئنان على حالاتهن الصحية.

شاهدوا نجمات على فراش المرض:

آخرهن النجمة المصرية أنغام التي أدخلت المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، ونشرت أنغام صورة لها وهي على فراش المرض طمأنت فيها جمهورها عن حالتها الصحية.

الاعلامية بسمة وهبة تعرضت لوعكة صحية منذ فترة أثناء تقديمها برنامجها 90 دقيقة على قناة المحور، ودخلت على أثرها إلى المستشفى، وظهرت بسمة وهي على فراش المرض.

وتعرضت الفنانة المصرية الشابة علياء عساف إلى وعكة صحية، دخلت على اثرها أحد المستشفيات، حيث نشرت عبر حسابها صورة وهى على السرير بالمستشفى وعلقت عليها قائلة: "شكراً جزيلاً لكم على كل الحب والصلاة والدعم الذي أرسلتوه إلي خلال هذه الفترة ... رأيت كل رسائلكم .. لا أستطيع أن أشكركم بما فيه الكفاية ... أحبكم جميعاً"، كما نشرت عليا مجموعة فيديوهات على انستقرام، أثناء تلقيها العلاج على يد الأطباء والممرضين.

ولا يمكن ان ننسى صور النجمة اللبنانية نادين نجيم التي أصيبت في انفجار مرفأ بيروت وظهرت على سرير المرض برفقة ولديها جيوفاني وهافن.

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