شكرا لقرائتكم خبر عن واجهى حب الشباب بهذه الأطعمة.. أبرزها الأسماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الظهور دائما بمظهر جيد وبوجه خال من التجاعيد، أو من حب الشباب هو ما يسعى لتحقيقه الكثيرون، حتى لا يصابوا بالحرج عند التنزه أو خلال المقابلة مع الآخرين.

ووفقا للتقرير المنشور عبر جريدة " ديلي ميل "، سنتعرف على أبرز النصائح لمحاربة حب الشباب عن طريق إضافة نوع غذائي يساهم في تقليل فرص ظهور حب الشباب.

وأوضح التقرير، أن تناول الأسماك الغنية بالأوميجا 3 ومنها السلمون والماكريل يعد من أفضل وأهم الحيل الغذائية لتقليل فرص ظهور حب الشباب، وأيضا تساهم في إمدادها بالنضارة الحيوية والنقاء.

وأشار التقرير إلى أن السر في تقليل ظهور حب الشباب يكمن في أحماض الأوميجا 3 ، ومن ضمن الأطعمة التي تحتوي على هذا العنصر الغذائي المهم ليس فقط الأسماك بل أيضا الحمص والعدس، فهي أطعمة تساهم بشكل كبير في حصول البشرة على الصفاء والنقاء وتقليل فرص الإصابة بأي مشاكل جلدية كظهور حب الشباب.

ووفقا لبحث ألماني أشرف عليه العديد من أطباء الجلدية من جامعة لودفيج ماكسيميليان في ميونيخ ، وبعد فحص نوعية الطعام المتناول لـ100 شخص فوق سن 12 عاما، ويعانون من حب الشباب ، وجد أن 94 شخصا منهم يعانون من نقص في نسب أحماض أوميجا 3 .

ويرى الأطباء الألمان، أن الأحماض الدهنية التي يمكن تناولها على شكل كبسولات، لها خصائص مضادة للالتهابات وتمنع ظهور حب الشباب، ولذا لا غني عنها للأشخاص الذين يعانون من حب الشباب بالإضافة إلي تناولهم للأطعمة التي تحتوي على الأوميجا3.