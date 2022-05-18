شكرا لقرائتكم خبر عن من الجهاز العصبي إلى الهضمى.. تعرف على أضرار السمنة للجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السمنة من المشاكل الصحية التي تؤثر بشكل كبير على أجهزة الجسم وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكر والقلب والضغط، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن مرض السمنة له تأثير كبير على أجهزة الجسم المختلفة مثل الجهاز العصبى والتنفسى وغيرها.

تأثير مرض السمنة على أجهزة الجسم:الجهاز العصبي

تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بشكل كبير، والتي تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى الدماغ.

الجهاز التنفسي

يمكن للدهون المخزنة حول الرقبة أن تجعل مجرى الهواء صغيرًا جدًا ، مما يجعل التنفس صعبًا في الليل، و تسمى هذه الحالة بانقطاع النفس النومي قد يتوقف التنفس فعليًا لفترات قصيرة عند الأشخاص المصابين بانقطاع النفس النومي.

الجهاز الهضمي

ارتبطت السمنة بزيادة مخاطر الإصابة بمرض الجزر المعدي المريئي (GERD) يحدث ارتجاع المريء عندما يتسرب حمض المعدة إلى المريء.

بالإضافة إلى ذلك ، تزيد السمنة من خطر الإصابة بحصوات المرارة ويحدث هذا عندما تتراكم الصفراء وتتصلب في المرارة. قد يتطلب هذا جراحة.

يمكن أن تتراكم الدهون أيضًا حول الكبد وتؤدي إلى تلف الكبد وتندب الأنسجة وحتى فشل الكبد.

نظام القلب والأوعية الدموية

في الأشخاص المصابين بالسمنة ، يحتاج القلب إلى العمل بجدية أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم هذا يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يجعل الأوعية الدموية التي تحمل الدم إلى القلب تصبح صلبة وضيقة يمكن لتصلب الشرايين ، المعروف أيضًا باسم تصلب الشرايين ، أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية و يمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم أيضًا في الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

نظام الغدد الصماء

يمكن للسمنة أيضًا أن تجعل خلايا الجسم مقاومة للأنسولين، فالأنسولين هو هرمون ينقل السكر من دمك إلى خلاياك ، حيث يتم استخدامه للطاقة.

الجهاز التناسلي

يمكن أن تجعل السمنة من الصعب على المرأة الحمل كما تم ربطه بانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون ، مما قد يجعل الحمل أكثر صعوبة.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تزيد السمنة من خطر حدوث مضاعفات خطيرة أثناء الحمل.

أنظمة الهيكل العظمي والعضلي

يمكن أن تسبب السمنة تدهور كثافة العظام وكتلة العضلات، و يشار إلى هذا باسم السمنة العظمية و يمكن أن تؤدي السمنة الناتجة عن الإصابة بسرطان العظام إلى زيادة مخاطر الإصابة بالكسور والإعاقة الجسدية ومقاومة الأنسولين ونتائج صحية عامة أسوأ.