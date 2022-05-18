شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق لإعادة شحن الغدة الدرقية لتعزيز الطاقة والمزاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعانى من مشاكل الغدة الدرقية؟ لا تقلق هناك طرق تعمل على إعادة شحن الغدة الدرقية المرهقة لزيادة سرعة التمثيل الغذائي لتعزيز الطاقة والمزاج والتحفيز بالإضافة إلى ذلك ، فالغدة الدرقية تعمل مثل البطاريات لجسمك وقد تقلل الغدة الدرقية الصحية من خطر الإصابة بأمراض معينة، وفقا لما نشره موقع " womansworld".

تستنفد التدريبات القوية الغدة الدرقية ، لكن الأبحاث في أرشيف الطب والعلوم الصحية وجدت أن الأنشطة اللطيفة مثل المشي تعزز وظيفة الغدة الدرقية بنسبة تصل إلى 76 % في 12 أسبوعًا، التحرك بمستوى معتدل لمدة 30 دقيقة من ثلاثة إلى خمسة أيام في الأسبوع يقوي الغدة دون التسبب في إجهاد، بالإضافة إلى ذلك ، تظهر الدراسات أن فيتامين (د) الذي تحصل عليه من الشمس يغذي الغدة الدرقية ويعزز النشاط.

-تخلص من التوتر:

قد يؤدي الاسترخاء من الأعمال اليومية لمدة 30 دقيقة ، إلى خفض إنتاج هرمون الكورتيزول الذي يقضي على الغدة الدرقية.

-القمح الكامل :

استبدل الخبز الأبيض بالقمح الكامل وستحصل على المزيد من السيلينيوم المغذي للغدة الدرقية لكل وجبة، في دراسة نشرت عام 2017 في المجلة الدولية لطب الغدد الصماء ، قال الباحثون إن الأطعمة الغنية بالسيلينيوم يمكن أن تعزز وظيفة الغدة الدرقية، كما يحتوي خبز القمح الكامل على المغنيسيوم ، وتقلل المخزونات الوفيرة من هذه المغذيات من خطر تباطؤ الغدة الدرقية .

-عصير الصبار:

إن احتساء عصير الصبار يوميًا يساعد على حماية بطانة الأمعاء من التلف الذي يعيق صحة الغدة الدرقية ، تشير الأبحاث الإيطالية إلى أن مركبات الصبار تعزز وظيفة الغدة بنسبة 49 % في تسعة أشهر.

-تذوق هذه التوابل:

وجد بحث جديد في Evidence Based Complementary and Alternative Medicine أن تناول ملعقة صغيرة من الزنجبيل يوميًا يعزز نشاط الغدة الدرقية بشكل فعال ، ويقلل من التعب وضباب الدماغ في شهر واحد، كما أنه يقي من الإجهاد التأكسدي ، وهي عملية تدمر الخلايا وتؤدي إلى تخريب وظيفة الغدة الدرقية.