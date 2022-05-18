شكرا لقرائتكم خبر عن 5أطعمة مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان.. اعرفها وتجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - معرفة الأطعمة التي يجب تجنبها لا يقل أهمية عن ملء طبقك بالخضراوات النابضة بالحياة، فقد يساعد الابتعاد عن بعض الأطعمة في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، على الرغم من إمكانية إصابة أي شخص بالسرطان ، إلا أن هناك تركيزًا متزايدًا على الدور الذي يلعبه النظام الغذائي في التأثير على المخاطر، وفى السطور القادمة خمسة عناصر غذائية يومية ثبت ارتباطها بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، وفقا لما نشره موقع " timesofindia".

-زيوت نباتية مهدرجة:

هذا نوع من الدهون يستخدمه مصنعو الأطعمة للحفاظ على الأطعمة طازجة لفترة أطول، وجدت الأبحاث أن الزيوت النباتية المهدرجة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، هذا بسبب الدهون المتحولة المنقوعة في هذه الزيوت، تعتبر الدهون المتحولة من أسوأ أنواع الدهون، من المعروف أنها تساهم في الإصابة بالسرطان وأمراض القلب ومشاكل الجهاز المناعي.

لم يجد الصندوق العالمي لأبحاث السرطان أي دليل مباشر على أن تناول الزيوت النباتية والبذور باعتدال يزيد من خطر الإصابة بالسرطان ومع ذلك ، الدهون والزيوت غنية بالسعرات الحرارية وغالبًا ما توجد في الأطعمة المصنعة مثل الكعك والمعجنات والبسكويت، ونحن نعلم أن تناول الأطعمة المصنعة عالية السعرات الحرارية بشكل متكرر يمكن أن يساهم في زيادة الوزن وزيادة الوزن والسمنة ، والتي بدورها يمكن أن تزيد خطر إصابتك بما لا يقل عن 12 نوعًا من أنواع السرطان المختلفة .

-الأطعمة المملحة:

أظهرت الأبحاث أن الأطعمة الغنية بالملح يمكن أن تكون عاملاً مهماً في الإصابة بسرطان المعدة، يمكن أن يتلف الملح بطانة المعدة ويسبب آفات ، وهي مناطق تضررت من أنسجة الجسم، إذا تُرك هذا التفاعل للتطور ، يمكن أن يسبب سرطان المعدة، يمكن أن يحدث ارتفاع ضغط الدم أيضًا بسبب تناول الكثير من الملح في النظام الغذائي.

-السكر المكرر:

السكر المكرر هو شكل معالج من السكر الطبيعي المستخرج من أطعمة مثل القصب وبنجر السكر والذرة، يمكن أن تتسبب الطبيعة المعالجة للسكر المكرر في استقلاب الخلايا السرطانية في الجسم، قد يزيد السكر المكرر أيضًا من خطر إصابة الفرد بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

-دقيق أبيض معالج:

عنصر آخر مثير للقلق هو الدقيق الأبيض المعالج ، والذي يوجد في المعجنات والخبز ومحلات البقالة اليومية الأخرى، يتم تبييض الدقيق بغاز الكلور ، وهو مادة كيميائية تستخدم في جعل الدقيق أكثر بياضًا.

يرفع الدقيق الأبيض المعالج مستويات الأنسولين والسكر في الدم بسبب ارتفاع معدل السكر في الدم، يسهل نمو الأورام السرطانية في الجسم إذا كانت مستويات السكر في الدم أعلى، تؤدي زيادة مستويات السكر في الدم إلى مقاومة الأنسولين ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون - بالإضافة إلى أنواع أخرى من السرطان مثل سرطان الكلى.

-اللحوم المصنعة:

يمكن أن يؤدي تناول أكثر من 700 جرام (وزن خام) من اللحوم الحمراء أسبوعيًا إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، تظهر الأبحاث أن هناك مواد كيميائية معينة في اللحوم الحمراء والمعالجة ، سواء المضافة أو التي تحدث بشكل طبيعي ، والتي تتسبب في أن تكون هذه الأطعمة مسببة للسرطان ،صنفت منظمة الصحة العالمية اللحوم المصنعة كمسرطن من المجموعة 1 (المعروف أنها تسبب السرطان).