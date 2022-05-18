شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعاني من تساقط الشعر.. تعرف على أسبابه وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعرض لتساقط الشعر يعد من الأمور المزعجة والتي يسعى الكثيرون للوصول لحلها، والتعرف على أبرز الأسباب المؤدية لها، وخلال التقرير التالي سنتعرف على أبرز الأسباب والعوامل الرئيسية التي تسبب التعرض لتساقط الشعر، وذلك وفقا لموقع " إكسبريس ".

أشار التقرير، أن العوامل الوراثية لها دور كبير في التأثير علي تساقط الشعر، وخاصة عند الرجال، فنجد أن بعضهم يعانون من الثعلبة الأندروجينية، أو يعانون من الصلع الوراثي أي أنهم لديهم تاريخ وراثي لهذه المشكلة.

وأضاف التقرير، أن التعرض الدائم للضغط العصبي يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بتساقط الشعر، فهناك العديد من الدراسات الطبية الحديثة التي تؤكد دور الإجهاد والضغط النفسي في تساقط الشعر، ويزيد من فرص التعرض تقصفه وتعرضه للعديد من المشاكل الصحية، وللتخلص من هذا الأمر يجب عليك الاهتمام بالتخلص من الاجهاد، والضغط العصبي، بالإضافة إلي الاهتمام بنظافته اليومية، والتغذية الجيدة لتقليل فرص التعرض من تساقطه.

أشار التقرير، أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية يعانون من العديد من المشاكل الصحية المرتبطة بالشعر، فهم أكثر عرضة للإصابة بالثعلبة البقعية والذئبة الحمامية الجلدية.

كما أن التقدم في العمر، أي الشيخوخة، تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بتساقط الشعر، فالشعر يعد كالجلد عند التقدم في السن يزداد فرص تساقطه.

فالحل يكمن في الاهتمام بالتغذية الجيدة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة والتي يحتاجها الجسم.