5 طرق منزلية بسيطة لعلاج فطريات أظافر القدم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ دقيقة واحدة

تعد فطريات أظافر القدم، وتسمى أيضاً “فطار الأظافر”، هي عدوى فطرية شائعة تصيب أظافرك، الأعراض الأكثر وضوحاً هي تلون أبيض أو بني أو أصفر لواحد أو أكثر من أظافرك، قد ينتشر ويسبب تغلغل الأظافر أو تشققها.

موسم الصندل أم لا، فطريات أظافر القدم عادة ليست ما تريد رؤيته عندما تنظر إلى قدميك، لحسن الحظ هناك العديد من العلاجات التي يمكنك تجربتها، وتُستخدم مضادات الفطريات التي تؤخذ عن طريق الفم بوصفة طبية، مثل تيربينافين (لاميسيل) أو فلوكونازول (ديفلوكان)، تقليدياً لعلاج فطريات أظافر القدم، غالباً ما تكون هذه العلاجات فعالة، ولكنها قد تسبب آثاراً جانبية خطيرة تتراوح من اضطراب المعدة والدوخة إلى مشاكل الجلد الشديدة واليرقان، نقلا عن موقع “هيلث لاين “الطبى .

تعد فطريات أظافر القدم من الأمراض الجلدية الشائعة والمزعجة، والتي تتسبب في تغير لونها الطبيعي إلى الأصفر أو البني، ويؤدي مرض فطريات الأظافر إلى تكتل الأظافر وتشققها في بعض الأحيان، مما يجعل القدم تبدو بمظهر سيئ، وقد تظهر للأظافر رائحة كريهة، ومن المهم السيطرة على فطريات أظافر القدم فور ظهورها، لأنها من الأمراض المعدية سريعة الانتشار.

قدّم موقع “أكتيف بيت” الأمريكي علاجات منزلية لمرض فطريات القدم:

1- زيت شجرة الشايزيت

شجرة الشاي معروف بخصائصه المطهرة والمضادة للفطريات، وأظهرت الدراسات أن زيت شجرة الشاي قد يكون فعالاً في علاج فطريات أظافر القدم، وضع زيت شجرة الشاي مباشرة على الظفر المصاب باستخدام قطعة قطن، ضع الزيت مرتين يومياً للحصول على أفضل الفوائد.

2- الخل

يمكن استخدام الخل في العديد من الأشياء مثل تنظيف منزلك وتقليل الروائح العنيدة، ويمكن استخدامه كعلاج منزلي لفطريات أظافر القدم، لتجربة هذا العلاج، يتم نقع القدم المصابة في خليط الخل المخفف بالماء لمدة تصل إلى 20 دقيقة يومياً.

3- الثوم

بالإضافة لمذاقه المميز، يحتوي الثوم على فوائد علاجية، وله القدرة على السيطرة على فطريات الأظافر، و استخدام الثوم لعلاج فطريات أظافر القدم، ابدأ بفرم أو سحق فصوص الثوم، ثم ضعه على المنطقة المصابة لمدة تصل إلى 30 دقيقة يومياً.

4- زيت أوريجانو

يمتلك زيت الأوريجانو خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، كما يحتوي على الثيمول المفيد لعلاج فطريات الأظافر، يمكن استخدامه من خلال وضع قطرتين زيت على الظفر المصاب مرتين يومياً مثل زيت شجرة الشاي.

5- صودا الخبز

تعمل صودا الخبز على علاج فطريات الأظافر من خلال امتصاص الرطوبة التي تسبب الفطريات في المقام الأول.