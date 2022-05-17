لا تغفل عنها.. 10 أسباب رئيسية لتغير رائحة “البول” عند الصباح

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 مايو 2022 04:09 مساءً - من الطبيعي أن يتخلص الجسم من حوالي لترين من البول يومياً، حيث يشكل الماء المكون الرئيسي في البول إذ تبلغ نسبته 95 بالمئة، أما باقي المكونات فهي عبارة عن مخلفات عملية الأيض التي لا يمكن للجسم الاستفادة منها و بقاؤها في الجسم مضر.

من المعروف أن البول يكون نقيا وعديم الرائحة ولونه أصفر فاتح، لكن حدوث أي تغير في هذه المواصفات يشير إلى الإصابة ببعض الأمراض.

ووفقاً لموقع “ويب طب” فإن أسباب رائحة البول الكريهة في الصّباح، هي كالتالي:

عدم شرب الماء طول فترة النّوم ممّا يُؤدّي إلى تركيز البول وبالتّالي رائحة كريهة للبول في الصّباح.

الجو الحار يُؤدّي أيضًا إلى تركيز البول ممّا قد ينشأ عنه رائحة كريهة في البول.

التّمارين الرّياضيّة المُكثّفة خُصوصًا قبل النّوم تُؤدّي إلى الجفاف المُؤقّت وبالتّالي تركيز البول ممّا قد ينشأ عنه رائحة كريهة.

يُعد تركيز البول من غير أعراض مُصاحبة له غير مُقلق.

إليك مجموعة من أسباب رائحة البول الكريهة في الصباح أو في أوقات أخرى من النهار في ما يأتي:

1. النّظام الغذائي

حيثُ يُمكن لتناوُل نبات الهليون إخراج رائحة كريهة للبول، لكن هذه الرّائحة غير مُرتبطة بداء مُعيّن وغير مُثيرة للقلق.

2. التهاب المسالك البوليّة

هنالك العديد من الأعراض المُرافقة لالتهاب المسالك البوليّة، مثل: حرقة البول، وكثرة التّبوُّل، والشُّعور برغبة طارئة للتّبوُّل وأهم هذه الأعراض للتأكد من التهاب المسالك البوليّة هو رائحة البول الكريهة.

3. السُّكّري

في حالات السُّكّري المُتقدّمة يتركّز السُّكّر في البول ويُنتج رائحة كريهة له، وهذه من أبرز أسباب رائحة البول الكريهة في الصباح خاصة لمرضى السكري.

4. القهوة

يُعد احتساء القهوة مُدر للبول وسبب في تركيزه، كما تخرُج منتجات القهوة الثّانويّة بعد تحطيمها في الجسم مع البول ممّا يُساهم في إنتاج رائحة كريهة للبول.

5. التهابات فطريّة

غالبًا ما يحدُث الالتهاب الفطري نتيجة ضعف في الجهاز المناعي، أو مع استخدام المُضادّات الحيويّة، أو العلاجات الهورمونيّة والتي قد تكون أحد أسباب رائحة البول الكريهة في الصباح.

6. الحمل

تتغيّر رائحة البول عند المرأة الحامل لتُصبح كريهة في بعض الأحيان.

7. أيّام الإباضة

قد ترتبط فترة الإباضة برائحة بول كريهة خاصة في فترة الصباح.

8. بعض الأدوية والمُكمّلات الغذائيّة

يعد تناول بعض الأدوية والفيتامينات والمُكمّلات الغذائيّة أحد أسباب رائحة البول الكريهة في الصباح خاصة إذا تم تناولها قبل النوم.

9. التهاب البروستات

غالبًا ما يحدُث التهاب البروستات بسبب التهاب بكتيري، وبدورها البكتيريا تتراكم في البول ممّا قد يُسهم في إنتاج رائحة كريهة فيه.

10. النّاسور

الناسور هو اتّصال غير طبيعي لجُزأين في الجسم، حيثُ يُمكن لهذا الاتّصال نقل بكتيريا من جُزء إلى آخر في الجسم كأن تتّصل المعدة بالمثانة وتنقُل لها البكتيريا ممّا قد يُسهم في إنتاج رائحة كريهة للبول.

عادةً ما تكون رائحة البول الكريهة مُشابهة لرائحة الكبريت، إذا لم تزُل الرّائحة خلال أُسبوع فمن الأفضل استشارة الطّبيب

متى يجب التوجه إلى الطبيب فورًا؟

يجب استشارة الطبيب فور الشُّعور بالألم أثناء التّبوُّل وعند مُلاحظة وُجود دم في البول، أو وُجود ألم في الظّهر، أو الحوض، أو المعدة.