شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأطعمة المهمة لزيادة التركيز أيام الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فترة الامتحانات يجب ا لاهتمام بنوعية الطعام المتناول، والذي يساهم بشكل كبير في زيادة وتنشيط قدرات المخ، لكي يستطيع الطالب في جلب المزيد من المعلومات، بسبب نوعية الغذاء الصحي والجيد.

ومن أهم الأطعمة الصحية التي يجب على الأم إعدادها للطفل خلال فترة الامتحانات وفقا لموقع "webmed"، التالي:

-وجبة الإفطار:

يجب علي الأم إعداد وجبة إفطار صحية غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، ولذا يمكنها إعداد الشوفان بالحليب والفواكه والمكسرات، والتى تعتبر وجبات غذائية رائعة تحتوي علي جميع العناصر التي يحتاجها الجسم، والمخ لتنشيط قدراته كما أن هذه الأطعمة تمد الجسم بالألياف، والبروتين والكربوهيدرات المهمة للجسم.

-وجبة الغذاء:

ينصح بتناول الأطعمة الصحية خلال وجبة الغذاء، فأهم عنصر غذائي لها هي طبق السلطة الخضراء الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، والتي تساهم بشكل كبير في تنشيط قدرات المخ، بالإضافة إلي ضرورة تناول البروتين أي اللحوم أو الدجاج المشوي، أو الأسماك فجميعها أطعمة مهمة للجسم وتزيد من التركيز.

وجبة العشاء:

ينصح بتناول الفواكه بالإضافة إلي الزبادي، فهي أطعمة مهمة وغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.