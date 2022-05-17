ماذا يحدث لجسمك عند المداومة على تناول وجبة الإفطار؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

من المعروف أن وجبة الإفطار مهمة للغاية لصحتك في بداية يومك، لذلك فإن تخطي هذه الوجبة يسبب الكثير من الأضرار السلبية لجسم الإنسان.

فوائد تناول وجبة الإفطار

وفقاً لأخصائية التغذية وصحة الأمعاء الأمريكية، ماريليا شامون، فإن تناول وجبة الإفطار له الكثير من الفوائد، مثل ثبات مستويات الجلوكوز، والطاقة الثابتة، وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وتحسين الحالة المزاجية.

كما تؤكد الأبحاث أن تناول الطعام بانتظام على مدار اليوم، بما في ذلك وجبة الإفطار، قد يكون له فوائد جسدية مثل تقليل الالتهاب وتحسين المرونة الفسيولوجية.

وأشارت دراسة نشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، إلى أن الأشخاص الذين لا يتناولون وجبة الإفطار معرضون بنسبة 87٪ للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية أو السكتة الدماغية، مقارنة بأولئك الذين لا يتناولون وجبة الإفطار.

تأثير وجبة الإفطار على فقدان الوزن

يتخطى البعض وجبة الإفطار لإنقاص الوزن، ولكن الأمر ليس بهذه البساطة دائماً، حيث خلصت دراسة أجريت عام 2019 في المجلة الطبية البريطانية إلى أنه إذا كان البالغون لا يتناولون وجبة الإفطار لإنقاص الوزن، فإن إضافة وجبة الإفطار إلى الروتين قد لا يساعد بالضرورة، ومع ذلك كما أشارت جامعة هارفارد في عام 2019، فإن تخطي وجبة الإفطار لا يعني بالضرورة أنك ستفقد الوزن أيضاً.

من المهم تناول أول وجبة صحية في اليوم، سواء كانت في وقت الإفطار أو في وقت الغداء، حيث ستحدد الوجبة الأولى في اليوم كيف ستتصرف مستويات السكر في الدم لبقية اليوم، إذا أفطرت بعد ساعات من الصيام طوال الليل بتناول وجبة عالية نسبة السكر في الدم، فسوف يرتفع معدل السكر في الدم، سيؤدي هذا إلى انهيار مفاجئ في الطاقة.