أفضل تمارين لتقوية الجسم باستخدام الكرة الطبية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

كثير من الأشخاص يمارسون الرياضة ويذهبون باستمرار إلى النوادي وصالات الجيم لممارسة الرياضة البدنية وذلك بسبب فوائدها السحرية والمذهلة لصحة الجسم وتقويته، ولكن هناك الكثير الذى يتكاسل، ويبدأ البحث عن أفضل الطرق السريعة لتقوية الجسم دون الحاجة للذهاب إلى الصالة الرياضية؟ إذاً ما عليك إلا تجريب بعض التمارين الرياضية باستخدام الكرة الطبية.

ونعرض لكم أهم التمارين الرياضية باستخدام الكرة الطبية، لتقوية مجموعة كبيرة من عضلات الجسم بشكل سريع، بحسب ما أورد موقع “ميترو” الإلكتروني:

وسنبدأ بتمرين القرفصاء، حيث قف مع توسيع قدميك قليلاً بحيث يصبحا أكثر اتساعاً من عرض الورك، ثم وجه قدميك إلى الأمام، ثم بعد ذلك أمسك الكرة أمامك مباشرة وقم بثني ركبتيك كما لو كنت ستجلس على كرسي.

وبعدها توقف مؤقتاً ثم عُد إلى وضع البداية، وتأكد من عدم السماح للركبتين بالتقدم إلى الأمام أكثر من أصابع قدميك.

وثانياً هو تمرين الضغط، ويمكن عمله عن طريق وضع الكرة على الأرض، وضع إحدى يديك على الكرة والأخرى على الأرض، ثم حافظ على وضعية لطيفة وقوية ومستقيمة وقم بخفض الصدر نحو الأرض، توقف ثم عد إلى وضع البداية.

وبعدها قم بتكرار التمرين مرتين على إحدى الذراعين ثم قم بالتبديل بالأخرى واستمر في القيام بذلك حتى تصل إلى 10 عدات.

أما بالنسبة الى هذا التمرين فهو مهم جداً حيث يمكن عن طريق الوقوف على ساق واحدة ورفع الكرة بيد واحدة، وأن تمسك الكرة في يدك اليمنى فوق كتفك وارفع ساقك اليمنى بحيث تكون متوازنة، واستمر في دفع الكرة بشكل مستقيم إلى الأعلى، وكرر على الجانب المقابل، وقم بإجراء إما 5 عدات أو 10 عدات في كل ذراع.

بالإضافة إلى تمارين البطن عن طريق الجلوس على الأرض مع ثني الركبتين وتوجيه أصابع القدم نحو السماء، ثم انحن للخلف حتى تشعر بضيق عضلات البطن وامسك الكرة أمامك، وبعدها قم بالتدوير في اتجاه واحد ثم مباشرة إلى الجانب الآخر وقم بتكرار التمرين10 مرات على كل جانب.

وتمرين الضم، عن طريق وضع الكرة بين ركبتيك مع ثنيهما، ثم استلق وضع يديك خلف رأسك أو عبر صدرك، ثم اسحب الركبتين نحو الصدر في نفس الوقت الذي تقوم فيه بالتقدم بجسمك للأمام، كرر التمرين عدة مرات.