أسباب تأخر الدورة الشهرية 

بيروت - نادين محمد - لا تعتبر الدورة الشهرية المتأخرة دائمًا علامة على الحمل. قد يكون هناك أسباب أخرى، مثل التوت، التغيرات الهرمونية أو حتى الإفراط في تناول الكافيين.

بشكل عام ، يمكن أن يستمر هذا التأخير من بضعة أيام إلى شهر أو شهرين. عليكِ مراجعة طبيبك إذا لم تكوني حاملاً واستمرت دورتك في التأخير لأكثر من 3 أشهر، لأنه يجب تحديد السبب ومعالجته.

الأسباب المحتملة لتأخر الدورة الشهرية

إذا تأخرت الدورة الشهرية ، يُنصح بإجراء اختبارين للحمل على الأقل ، بفاصل 7 أيام بين كل اختبار. إذا أسفرت هاتان الطريقتان عن نتائج سلبية، فإن احتمالية الحمل منخفضة ، ويمكن أن يكون التأخير في الدورة نتيجة لحالات أخرى مثل:

- النشاط البدني المفرط ، وهو أمر شائع لدى الرياضيين أو الأشخاص الذين يستعدون لمسابقة رياضية ؛

- أنظمة غذائية شديدة الحرمان

- سوء التغذية أو اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية أو الشره المرضي.

- الإجهاد المفرط

- تغييرات المبيض

- الأمراض التي تصيب الغدة النخامية.

- التغيرات الهرمونية التي تسببها متلازمة تكيس المبايض ، بطانة الرحم ، الأورام الليفية

- استخدام حبوب منع الحمل.



- الكحت أو الجراحة الحديثة في منطقة الحوض.

- قرب انقطاع الطمث ، أو احتمال انقطاع الطمث المبكر .

- مرحلة ما بعد الولادة ، لأن الدورة الشهرية يجب أن تعود فقط بعد توقف المرأة عن الرضاعة الطبيعية (رغم أنه من الضروري استخدام وسائل منع الحمل أثناء الرضاعة الطبيعية).

- الآثار الجانبية لوسائل منع الحمل: قد لا يكون هناك طمث لمدة 6 أشهر، أو سنة واحدة بعد استخدام حقنة منع الحمل الفصلية.

ماذا تفعلي إذا تأخرت دورتك الشهرية؟

إذا تأخرت دورتك الشهرية ، فإن الخطوة الأولى هي إجراء اختبار الحمل من الصيدلية. إذا لم يكن لديك طمث لأكثر من 3 أشهر ولا يمكنك تحديد السبب ، فيجب عليك الذهاب إلى طبيب أمراض النساء حتى يتمكن من تحديد السبب ومعالجة المشكلة. في بعض الحالات ، يوصى باستخدام الأدوية لتحفيز الدورة الشهرية.

قد يطلب الطبيب فحص الدم لتقييم مستويات البروجسترون والبرولاكتين ، مما قد يساعد في تحديد سبب هذا التأخير وتوجيه العلاج الأنسب.

أيضًا ، اعتمادًا على سبب تأخر الدورة الشهرية ، قد تحتاجين إلى تقليل شدة التمارين البدنية ، والاسترخاء ، وتجنب الإجهاد ، والحفاظ على نظام غذائي متنوع ومتوازن غني بالفيتامينات والمعادن. هذه كلها عوامل تساهم في انتظام الدورة الشهرية.

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