شكرا لقرائتكم خبر عن لعشاق الإسبريسو.. الإسراف فى تناول مشروبك المفضل يعرضك للإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة حديثة إلى أن الإسراف في تناول "إسبريسو" علي مدار اليوم يمكن أن يعرضك لمشاكل بالقلب، ونشرت هذه الدراسة في موقع "express".

وأشارت الدراسة إلي أن الأشخاص الذين يتناولون ثلاث إسبريسو يوميا تزداد لديهم فرص الإصابة بأمراض القلب، فكل ستة أكواب أو أكثر ربطها الباحثون بارتفاع نسبة الكوليسترول لدى النساء.

واستخدمت الدراسة التي أجرتها جامعة القطب الشمالي في النرويج بيانات من 21000 من سكان ترومسو الذين تم اختبارهم في 2015-16، وثبت أنه تم تتطابق التأثيرات المختلفة مع عادات القهوة لدى الجنسين من شاربي القهوة.

وفي ورقة بحثية نُشرت في مجلة Open Heart ، قال الباحثون أن القهوة هي المنبه المركزي الأكثر استهلاكًا في جميع أنحاء العالم، وبسبب الاستهلاك العالي للقهوة ، حتى الآثار الصحية الصغيرة يمكن أن يكون لها عواقب صحية كبيرة، وبزيادة المعرفة حول ارتباط قهوة الإسبريسو بالكوليسترول في الدم سيحسن التوصيات المتعلقة باستهلاك القهوة.

وحول ذلك قال البروفيسور توم ساندرز ، خبير التغذية والحمية في كينجز كوليدج لندن ، إن قهوة الإسبريسو كانت أكثر شيوعًا بين الرجال، وقال إن بعض المواد الكيميائية العضوية الموجودة في القهوة تزيد من نسبة الكوليسترول في الدم بشكل كبير، وأضاف أنه يجب عدم الإسراف في تناولها حتي لا تتعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة بها.