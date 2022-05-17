كيفية التخلص من دهون البطن في أسبوع واحد

بيروت - نادين محمد - يعد الجري لمدة 25 دقيقة كل يوم واتباع نظام غذائي صحي استراتيجية فعالة لفقدان دهون البطن بسرعة. سيسمح النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية والدهون والسكريات للجسم بحرق الدهون بسهولة أكبر.

يوصى أيضًا بتمارين البطن ، لأنها ستعمل على تخسيس البطن وتحسين مظهرها.

على الرغم من أن أسبوعًا واحدًا هو فترة زمنية قصيرة جدًا للتخلص من الدهون المتراكمة ، إلا أنه من الممكن ملاحظة بعض فقدان الوزن وتقليل انتفاخ البطن.

تمارين لانقاص دهون البطن في اسبوع

الجري هو أفضل طريقة للتخلص من دهون البطن بسرعة لأنه يحرق عددًا كبيرًا من السعرات الحرارية في فترة زمنية قصيرة - فقط 25 دقيقة من الجري يمكن أن تحرق ما يصل إلى 300 سعرة حرارية.

من أجل إنقاص دهون البطن في أسبوع واحد ، يمكنكِ أيضًا إضافة بعض تمارين البطن لإكمال تمرينكِ اليومي. ستعمل تمارين البطن على تقوية عضلات البطن وتقليل كمية الدهون المتراكمة في المنطقة ، مما يساعدكِ على فقدان دهون البطن.

حمية لخسارة دهون البطن في أسبوع واحد:

الهدف من هذا النظام الغذائي هو استهلاك أكبر قدر ممكن من العناصر الغذائية بأقل قدر ممكن من السعرات الحرارية والدهون والسكريات. يوصى بإرشادات النظام الغذائي التالي عندما تهدف إلى إنقاص الوزن:

تناولي ست وجبات في اليوم ، مرة كل 3 ساعات.

اشربي ما لا يقل عن لترين من الماء أو الشاي الأخضر يوميًا.

تناولي سلطة مختلفة كل يوم وقطعة من اللحم أو السمك أو الدجاج بقدر راحة يدكِ.

تناولي قطعتين من الفاكهة في اليوم ويفضل الفاكهة قليلة السكر مثل التوت أو الكيوي أو البرتقال.

تناولي الزبادي لأنه يحتوي على البروبيوتيك و ذلك سيحفز حركة الأمعاء في الجسم ، وبالتالي يقلل انتفاخ البطن.

قللي من تناول الملح ، واستخدمي المزيد من الأعشاب للتوابل (مثل عصير الليمون للسلطات).

اقرئي أيضا : نصائح لتقليل دهون البطن في 5 أيام