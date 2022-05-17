شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن لجل بذور الكتان أن يخفف من تجعد الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعانين من التجعد أو لديك شعر مجعد بشكل طبيعي ويمكن أن يحتاج إلى القليل من المساعدة؟ قد يوفر استخدام جل بذور الكتان على شعرك حلاً، ويمكنك حتى صنعها بنفسك بأقل تكلفة وجهد.

وفقًا لموقع "Medical News Today"، تعد بذور الكتان من البذور المليئة بالعناصر الغذائية ولها العديد من الفوائد الصحية والشعرية بسبب تركيبتها المكونة من:

البروتين

ألاحماض الدهنية أوميجا -3

الأساسية

مضادات الأكسدة

فيتامين هـ

فيتامين ب

المغنيسيوم

المنغنيز

السيلينيوم

ما هو جل بذور الكتان؟

إذا كنت ترغب في الحصول على الفوائد المحتملة لبذور الكتان للشعر، فلا يمكنك فقط رمي بذور الكتان المطحونة والأمل في الأفضل.

أولاً: ستحتاج إلى بعض جل بذور الكتان. يتم تصنيع جل بذور الكتان عن طريق طهي بذور الكتان أو معالجتها لإخراج زيوتها الطبيعية، ينتج عن هذه العملية مادة جيلاتينية كثيفة يمكنك وضعها على شعرك.

فوائد جل بذور الكتان للشعر والبشرة

تشير الأبحاث إلى أن بذور الكتان غنية بالعناصر الغذائية الحيوية مثل فيتامينات B و E والحديد والمغنيسيوم وما إلى ذلك، فهي تعمل على ترطيب وتغذية بشرتك وشعرك لتنمو أقوى وأكثر صحة.

جل بذور الكتان مرطب طبيعي

تشير الدراسات إلى أن بذور الكتان غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي لها خصائص علاجية ومرطبة، يعمل زيت بذور الكتان على إصلاح بصيلات الشعر التالفة والهشة ويزيل الخلايا الميتة.

جل بذور الكتان يساعد على نمو الشعر

يساعد جل بذور الكتان للشعر على النمو بشكل أسرع وأطول من خلال توفير التغذية لبصيلات الشعر، يوفر وجود فيتامين هـ التغذية لفروة الرأس ويقلل من تلف الجذور الحرة، تتبع نمو شعرك قبل وبعد استخدام جل بذور الكتان لترى الفرق بنفسك!

جل بذور الكتان للشعر المجعد

فيتامين (هـ) هو مرطب شائع مضاد للأكسدة يدير تجعيد الشعر عن طريق محاربة الجذور الحرة الضارة بالشعر، فهو مفيد للشعر المجعد أو المموج بشكل طبيعي، يمكن استخدام جل بذور الكتان لإضافة تعريف لتجعيد الشعر ، مما يجعلها تبدو صحية وحيوية.

جل بذور الكتان يقلل من التهاب فروة الرأس

أشارت الأبحاث إلى أن مكونات الأحماض الدهنية أوميجا 3 في بذور الكتان تظهر استجابة مضادة للالتهابات وتمنع تحول حمض اللينوليك، وهو عنصر التهابي، يعمل جل بذور الكتان أيضًا على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز صحة فروة الرأس.