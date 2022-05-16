فوائد السواك لصحة الفم والاسنان.. اليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مايو 2022 10:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

عندما يتعلق الأمر بنظافة الفم، تزعم العديد من تركيبات معجون الأسنان المتقدمة أنها تساعدك ومع ذلك، فإن بعض الجذور والأعشاب التقليدية مثل السواك يمكن أن تقوي أسنانك ولثتك بشكل طبيعي.

ويمكن أن يفيد السواك صحة الفم بأكثر من طريقة، فهو لا يعمل فقط كعامل تطهير ولكن أيضاً كفرشاة أسنان فعالة، لقد تم استخدامه قديما لصحة الأسنان لعدة قرون، فهو يعمل على تقوية جذورك وتساعدك على تجنب المواد الكيميائية غير الضرورية، بل سيساعدك أيضاً على تغذية أسنانك ولثتك بشكل طبيعي.

ووفقاً لما ذكره موقع “thehealthsite”، هناك فوائد عديدة للسواك منها:

1ـ أنه بديل طبيعي تماماً لنظافة الأسنان.

2ـ يحتوي السواك على خصائص مضادة للميكروبات، مما يعني أسنان ولثة أنظف وأكثر صحة.

3ـ كما يحتوي السواك على البوتاسيوم وكلوريد الصوديوم وأكسيد الكالسيوم وبيكربونات الصوديوم التي تساعد على تقوية مينا الأسنان واللثة أيضاً، كما أنه يساعد بالتأكيد في جعل الأسنان أكثر بياضاً، وكذلك التخلص من اصفرار الأسنان.

4ـ نظراً لأنه مضاد للميكروبات، فهو يقتل الجراثيم والبكتيريا في الفم ويساعد على محاربة تسوس الأسنان والتهاب اللثة.

5ـ تصل شعيرات السواك إلى عمق فجوة الأسنان، وتنظف الأوساخ الموجودة داخل الأسنان والفم، وتجعل الفم أكثر نظافة ونضارة، والتخلص من رائحة الفم الكريهة.

6ـ كما أنه يحتوي على الفلور وفيتامين سي والسيليكون.