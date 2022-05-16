شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد البطيخ فى الصيف.. يرطب جسمك ويحميك من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البطيخ واحد من أشهر فواكه الصيف الغنى بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف لذلك فهو من أفضل الفواكه الصيفية التي ينصح بتناولها.

وحسب ما ذكره موقع netmeds يحتوى البطيخ على فيتامين أ وفيتامين ب 6 وفيتامين ج، بالإضافة إلى معادن الكالسيوم والمغنيسيوم وكميات كبيرة من البوتاسيوم، كما أنه يحتوي على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة والأحماض الأمينية وكميات كبيرة من المغذيات النباتية الليكوبين.

ومن فوائد البطيخ على صحتك يعزز صحة الكلى

إن وفرة البوتاسيوم والكالسيوم في البطيخ فعال في طرد السموم من الكلى. علاوة على ذلك ، فهي مفيدة في خفض تركيز حمض البوليك في الدم مما يقلل من فرصة تكوين حصوات الكلى. يؤدي محتوى الماء إلى كثرة التبول مما يطهر الكلى.

يمنع السرطان

اكتسبت المستويات العالية من اللايكوبين ، وهو مركب مغذي نباتي كاروتينويد في البطيخ ، أهمية كبيرة في السنوات الأخيرة والتي ترتبط بشكل متزايد بالوقاية من السرطان، أظهر اللايكوبين إمكانات مذهلة لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا والثدي والقولون والرئة وبطانة الرحم بالإضافة إلى قوة فيتامين سي المضادة للأكسدة ، يجعل اللايكوبين البطيخ فاكهة رائعة مضادة للسرطان.

يحافظ على ضغط الدم

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم مما يساعد على خفض ضغط الدم. الكاروتينات الموجودة في البطيخ تمنع أيضًا تصلب جدران الشرايين والأوردة وبالتالي تساعد في خفض ضغط الدم والسكتات الدماغية والنوبات القلبية وتصلب الشرايين .

قلب صحي

فوائد الليكوبين الموجودة في البطيخ هي مصدر قوة لمضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين وظائف القلب ، وتبقيك شابًا في القلب وتمنع مشاكل القلب المرتبطة بالعمر يساعد وجود فيتامين سي والكاروتينات والبوتاسيوم على خفض الكوليسترول والحفاظ على صحة قلبك .

ينظم الترطيب

قد تؤثر الأيام المشمسة على صحتك ، فالبطيخ مثالي لدرء ضربات الحرارة. تحافظ الكمية الكبيرة من الماء والإلكتروليتات الموجودة في البطيخ على ترطيب الجسم وتحفز التعرق ، مما يؤدي إلى زيادة تبريد الجسم بشكل طبيعي في الأيام الحارة.

تعزيز صحة العين

تناول الكثير من البطيخ لمنع التنكس البقعي وتعزيز صحة العين. يحمي ثراء بيتا كاروتين وفيتامين ج ولوتين وزياكسانثين في البطيخ عينيك يقي العين من الأمراض مثل جفاف العين والأعصاب البصرية والزرق.