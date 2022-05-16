شكرا لقرائتكم خبر عن لعشاق الشوكولاتة.. تناولها بانتظام يمكن أن يقلل من مخاطر الموت المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشوكولاتة لكثير من الناس، هي المفتاح السحرى للحفاظ على التوتر، وهى محبوبة للكل بجميع أشكالها وهي واحدة من أكثر النكهات شعبية التي يلجأ إليها الناس هذه البهجة التي تحتوي على الكاكاو.

يحذر الخبراء في كثير من الأحيان من الإفراط في تناول هذه الحلوى بسبب محتواها العالي من السعرات الحرارية والسكر وآثار زيادة الوزن؛ ومع ذلك ، وفقًا لدراسة جديدة حسب موقع " timesnownews"، يمكن أن يكون تناول الشوكولاتة هو المفتاح لتقليل خطر وفاة الشباب.

كيف تساهم الشوكولاتة في طول العمر؟

وفقًا لدراسة جديدة، يمكن ربط تناول الشوكولاتة بانخفاض خطر وفاة الشباب بنسبة 12 %، بالإضافة إلى ذلك ، فإن أولئك الذين يستمتعون بتناولها بانتظام قد يكونون أقل عرضة لخطر الوفاة أو الإصابة بمرض قلبي أو السرطان بنسبة 16%.

تناول ما يصل إلى قطعتين من الشوكولاتة في الأسبوع قد يجعل الناس أقل عرضة لتطور داء السكري على عكس أولئك الذين لم يأكلوا على الإطلاق.

يربط العلماء أيضًا الشوكولاتة بالتأثيرات الإيجابية على الكوليسترول السيئ وضغط الدم ووزن الجسم، ويقول الخبراء أن المركبات الموجودة في الكاكاو مضادات الأكسدة ومركبات الفلافونويد تساهم في صحة الأوعية الدموية، لذلك، يمكن أن يساهم تناول الشوكولاتة المنتظم والمراقب في إحداث آثار إيجابية على الصحة.

وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، لم تكن الدراسة قوية بما يكفي للتوصية بتناول الشوكولاتة لقلب أكثر صحة، فمن المهم أيضًا اتباع عادات أخرى صديقة للقلب مثل التدريبات المنتظمة واتباع نظام غذائي متوازن بما في ذلك الدهون الصحية والبروتينات والكربوهيدرات المعقدة.