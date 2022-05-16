ما هي أسباب الاكتئاب؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مايو 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

الاكتئاب مرض معقد، لا أحد يعرف بالضبط ما الذي يسببه، لكن يمكن أن يحدث لأسباب متعددة كأن يعاني الشخص منه إثر الإصابة بمرض خطير، أو بسبب تغييرات كبيرة في الحياة مثل الانتقال من مكان إلى آخر أو وفاة أحد الأحبّة.

وقد يُصاب البعض بالاكتئاب نتيجة تاريخ عائلي بهذا المرض، إذ تلعب الجينات دوراً هاماً في ظهوره وتفاقم أعراضه. فما هي أسباب الاكتئاب:

يمكن أن تؤدي عدة أمور إلى زيادة فرصة الإصابة بالاكتئاب، بما في ذلك الآتي:

1-الإساءة: يمكن أن تجعلك الإساءة الجسدية أو العاطفية، أثناء فترة الطفولة أو المراهقة، أكثر عرضة للاكتئاب لاحقاً في الحياة.

2-التقدم في العمر: كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، ويمكن أن يزداد الأمر سوءاً بسبب عوامل أخرى، مثل العيش بمفردهم ونقص الدعم الاجتماعي.

3-أدوية معينة: يمكن لبعض الأدوية، مثل الإيزوتريتنون (المستخدم لعلاج حب الشباب)، والعقار المضادّ للفيروسات إنترفيرون ألفا، والكورتيكوستيرويدات، أن تزيد من خطر إصابتك بالاكتئاب.

4-النزاعات: قد يُصاب بعض الأشخاص الذين لديهم ضعف بيولوجي تجاه الصراعات الشخصية أو الخلافات مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء.

5-الموت أو الخسارة: الحزن بعد وفاة أو فقدان أحد الأحبّة، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب.

6-الجينات: قد يؤدي وجود تاريخ عائلي للإصابة بالاكتئاب إلى زيادة المخاطر، ويُعتقد أن الاكتئاب سمة معقدة، مما يعني أنه من المحتمل أن يكون هناك العديد من الجينات المختلفة التي يمارس كل منها تأثيرات صغيرة، بدلاً من جين واحد يساهم في خطر الإصابة به. والجينات الوراثية للاكتئاب، مثل معظم الاضطرابات النفسية، ليست بسيطة أو مباشرة كما هو الحال في الأمراض الوراثية البحتة مثل هنتنغتون أو التليف الكيسي.

7-الأحداث الهامة: حتى الأحداث الجيدة مثل بدء عمل جديد أو التخرج أو الزواج يمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب، وكذلك الحال بالنسبة للانتقال أو فقدان الوظيفة أو الدخل أو الطلاق أو التقاعد.