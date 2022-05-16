هل يجب غسل الفواكه والخضروات قبل تناولها؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 33 دقيقة

غسل الطعام، لا سيما الخضار والفاكهة تعتبر من الأساسيات في المطبخ، ولا بد من اعتبارها من أساسيات سلامة الغذاء.

فعندما يتعلق الأمر بتعظيم المدخول الغذائي من الطعام، فأن الطريقة التي تحضر بها طعامك قبل طهيه أو تناوله يمكن أن تكون عاملاً حاسماً رئيسياً.

فهل يجب غسل الخضروات والفاكهة أم لا؟

تحتوى الفاكهة والخضروات على ملوثات مختلفة مثل التربة والمواد البيئية والمواد البيئية والطبيعية، الأطعمة الملوثة تأثر بذلك على الصحة وتؤدي إلى مضاعفات صحية مثل الإسهال والتقيء وتشنجات المعدة وما إلى ذلك تؤدي هذه المضاعفات.

من هنا، يوصي الخبراء بشطف الفاكهة والخضروات، يجب أن يوضع في الاعتبار أن الفاكهة والخضروات المقطعة والمعبأة لا يتم غسلها، على اعتبار انها تم غسلها قبل التقطيع.

وفيما يلي بعض النصائح لغسيل الخضروات والفواكه:

اغسل طعامك بالماء البارد.

تجنب غسل الفواكه والخضروات بالصابون و / أو المنظفات و / أو المواد الكيميائية .

لا تغسل الفاكهة والخضروات المقطعة.

تأكد من قطع الجزء التالف من الفاكهة والخضروات.

لا تنس تخزين الطعام في مكان آمن بعد غسله.