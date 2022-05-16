“أكثر العمليات تعقيداً”.. نجاح فصل توأم يمني سيامي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

بعد عملية “معقّدة” استمرت 15 ساعة، نجح أطباء سعوديون في فصل توأم يمني سيامي، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الإثنين.

وشارك 24 مختصاً من أطباء الأعصاب والتجميل والتخدير في عملية فصل الصبيين يوسف وياسين اللذين كانا “ملتصقين في أعضاء عدة”.

ونفّذ أطباء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عملية فصل التوأم على “أربع مراحل” ووصفوها بأنها من “أكثر العمليات تعقيدا” التي أجروها على الإطلاق، حسب ما ذكرت “واس”.



وأوضح الأطباء أنّه تم نقل التوأم إلى قسم العناية المركزة للأطفال حيث يخضعان “للعناية والرقابة المشددة خصوصاً الطفل ياسين الذي تعتبر حالته حرجة”.

وفي يوليو/ تموز 2021، نجح أطباء سعوديون في فصل توأم يمني طفيلي، مشيرين حينها إلى أنها العملية الخمسين التي يجرونها لفصل توائم ملتصقة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عاد توأمان يمنيان سياميان إلى العاصمة صنعاء بعد أكثر من خمسة أشهر على عملية فصل ناجحة “نادرة ومعقدة” في الأردن، حسبما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” آنذاك.



والأسبوع الماضي، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي كان يجري فحوصات طبية في المستشفى حينها، بنقل التوأم السيامي اليمني “مودة ورحمة” من اليمن إلى الرياض، لإجراء الفحوص الطبية لدراسة إمكانية فصلهما.

واليمن غارق في حرب مدمرة منذ أكثر من سبع سنوات تسببت فيها مليشيا الحوثي، مما جعل سكانه على شفير المجاعة وسط تدهور كبير في نظام الرعاية الصحية.

وتسبّب النزاع بمقتل أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو بسبب تداعيات الحرب، وفق الأمم المتحدة التي تصف الأزمة اليمنية بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.