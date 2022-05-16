علاج فقر الدم طبيعيًا

بيروت - نادين محمد - إذا كنت تبحثين عن بعض العلاجات الطبيعية لعلاج فقر الدم فإن بعض العلاجات المنزلية يمكن أن تساعدك في التحكم في فقر الدم، وتساعد كرات الدم الحمراء في نقل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم.

أسباب فقر الدم

يمكن أن يحدث انخفاض في عدد كرات الدم الحمراء أو الهيموجلوبين لثلاثة أسباب رئيسية، ولا ينتج جسمك ما يكفي من كرات الدم الحمراء، ويتم تدمير كرات الدم الحمراء من قبل جسمك وفقدان الدم بسبب الحيض، أو الإصابة أو أسباب أخرى للنزيف.

عوامل خطر الإصابة بفقر الدم

يمكن أن تمنع عدوى المبيضات جسمك من امتصاص فيتامينات ب، ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى فقر الدم.

يمكن أن تسبب مشاكل الجهاز الهضمي مثل مرض كورونا والقرحة ومتلازمة القولون العصبي، فقر الدم.

يمكن أن يكون تناول مسكنات الألم بشكل متكرر أحد عوامل الخطر لفقر الدم، ويمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً أن يصابوا بفقر الدم.

1. دبس السكر الأسود

سوف تحتاجين:

ملعقة كبيرة دبس أسود عضوي

كوب ماء دافئ أو حليب

ما يجب القيام به:



أضيفي ملعقة كبيرة من دبس السكر الأسود إلى كوب من الماء الدافئ أو الحليب.

يقلب جيداً ويشرب، ومن الأفضل تناوله في الصباح أو في المساء قبل النوم بحوالي ساعتين.

دبس السكر الأسود يحتوي على نسبة منخفضة من السكر، ولكنه غني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ب 6 والمغنيسيوم والكالسيوم والسيلينيوم.

يمكن أن يساعد استهلاك دبس السكر الأسود في زيادة مستويات الحديد في الجسم، وبالتالي تحسين مستويات الهيموغلوبين وعدد كرات الدم الحمراء .

2. التين

سوف تحتاجين:

4 ثمرات تين ناضج

كوب ماء



ما يجب القيام به:

ننقع التين في وعاء من الماء طوال الليل، وأضيفيها إلى وعاء الإفطار الخاص بك، واستمتعي ويمكن تناوله في الصباح.

التين محمّل بالحديد. كما أنه مصدر جيد لفيتامين أ وحمض الفوليك والمغنيسيوم، يساعد نقع التين على الهضم بسرعة.

يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للتين إلى مشاكل في الجهاز الهضمي. إذا كنت حاملاً، استشيري طبيبك قبل تناول التين.

3. الشمندر

سوف تحتاجين:

جذور الشمندر

½ ملعقة كمون

ما يجب القيام به:



اغسلي وقشري قطع الشمندر وامزجيها، ويُسكب المزيج في كوب ويُعصر فيه عصير نصف ليمونة.

يقلب ويشرب، ويتم تناوله على الإفطار أو قبل ساعة من التمرين.

يعتبر الشمندر من أكبر مصادر الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين أ وحمض الفوليك وجدت دراسة أن إعطاء المراهقات عصير الشمندر في منتصف الصباح لمدة 20 يوماً أظهر تحسناً ملحوظاً في مستويات الهيموجلوبين.

لا يعزز عصير الليمون نكهة عصير الشمندر فحسب، بل يضيف أيضاً جرعة إضافية من فيتامين سي إليه.

اقرئي أيضا : علاج فقر الدم بسرعة