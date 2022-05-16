8 نصائح “بسيطة” للوقاية من السمنة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 3 دقائق

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من مشكلة زيادة الوزن والسمنة المفرطة التي تهدد بالإصابة بالعديد من الأمراض.

وحذرت الجمعية الألمانية للسِمنة من خطورة السِمنة على الصحة؛ حيث إنها ترفع خطر الإصابة بداء السكري وارتفاع ضغط الدم والأزمات القلبية والسكتات الدماغية بالإضافة إلى 13 نوعاً من السرطان.

وأوضحت الجمعية أنه يتم تشخيص الإصابة بالسِمنة إذا كان مؤشر كتلة الجسم “BMI” أعلى من 30، بينما يتم تشخيص الإصابة بالبدانة إذا كان مؤشر كتلة الجسم أعلى من 25.

وأضافت الجمعية أنه يمكن محاربة السمنة من خلال برنامج علاجي شامل يتألف من تعديل النظام الغذائي وممارسة الرياضة والأنشطة الحركية والعلاج السلوكي.

وفي الحالات الشديدة يتطلب الأمر الخضوع للجراحة.

نصائح للوقاية من السمنة:

وينصح الأطباء، المصابين بالسمنة باتباع سلوك غذائي وحياتي لمحاربة السمنة والذي يعتمد على:

– ممارسة الرياضة بشكل منتظم يومياً.

– الابتعاد عن التوتر والقلق والضغط النفسي والعصبي.

– تناول الغذاء الصحي الذي يحتوي على الألياف خاصة الخضراوات والفواكه الطازجة.

– الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ومنها الأطعمة الجاهزة والمشروبات الغازية.

– التقليل من الأغذية الدهنية التي تحتوي على السكريات.

– التقليل من تناول الأرز والمكرونة والخبز الأبيض.

– استخدام بدائل طبيعية للسكر الأبيض، مع الحرص على عدم الإفراط فيها أيضاً.

– الابتعاد عن الكسل والخمول، والحرص على زيادة النشاط البدني خلال اليوم.