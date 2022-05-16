بيروت - نادين محمد - أسباب السكتة القلبية المفاجئة عند الشباب تعد نادرة، لكنها يمكن أن تحدث.

وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يموت حوالي 2000 شاب يبدو أنهم يتمتعون بصحة جيدة تحت سن 25 عاماً كل عام بسبب السكتة القلبية المفاجئة.

أسباب السكتة القلبية المفاجئة عند الشباب

أسباب السكتة القلبية المفاجئة عند الشباب هي توقف القلب المفاجئ، و هو حالة طارئة تهدد الحياة، وتحدث من فقدان مفاجئ وغير متوقع لوظيفة القلب مما يؤدي إلى فقدان الوعي، ويمكن أن تكون قاتلة إذا لم يتم علاجها في غضون دقائق.

عندما يحدث توقف القلب المفاجئ للشباب الذين يبدو أنهم يتمتعون بصحة جيدة، فعادةً لا يكون هناك إصابة واضحة أو أسباب طبية يعرفها المريض أو العائلة. قد يكون بعض الشباب الذين يعانون من توقف القلب المفاجئ قد عانوا سابقاً من أعراض مرتبطة بالقلب، مثل ضيق التنفس أو ألم الصدر أو الإغماء، والتي لم يكن يُعتقد أنها تهدد الحياة. لم تظهر على الآخرين أي أعراض لمشاكل في القلب حتى حدث توقف القلب المفاجئ.

متى يمكن أن يحدث الموت القلبي المفاجئ للشباب؟

يُعتقد أن السكتة القلبية المفاجئة هي السبب الرئيسي لوفاة الشباب، ويمكن أن تحدث أثناء التمرين أو أثناء الراحة أو حتى أثناء النوم.

في بعض الحالات، يمكن أن يموت الشباب من السكتة القلبية المفاجئة، بعد أيام أو أسابيع من تلف الدماغ الذي حدث أثناء توقف القلب المفاجئ.

ما الذي يسبب توقف القلب المفاجئ عند الشباب؟

ليست كل أسباب السكتة القلبية المفاجئة عند الأطفال والشباب معروفة، ولكنها قد تشمل:

عدم انتظام ضربات القلب، خاصة أثناء ممارسة الرياضة. قد تلعب أنواع أخرى من اعتلال عضلة القلب لدى الأطفال دوراً أيضاً.

أسباب السكتة القلبية المفاجئة عند الشباب وتشوهات الشريان التاجي.

يمكن أن تؤدي القصور في طريقة اتصال الشرايين التاجية بالقلب إلى انخفاض إمداد عضلة القلب بالدم أثناء التمرين والتسبب في السكتة القلبية. عادة ما يولد الشباب المصابون بتشوهات في الشريان التاجي معهم، ولكن قد لا يلاحظون أي أعراض حتى يكبروا.

أسباب السكتة القلبية المفاجئة عند الشباب وعدم انتظام ضربات القلب

يمكن أن تحدث السكتة القلبية المفاجئة أحياناً بسبب حالات وراثية تؤثر على النبضات الكهربائية للقلب. على سبيل المثال، تشمل هذه:

1-عدم انتظام ضربات القلب

2- خلل تنسج البطين الأيمن (ARVD).

3-التهاب عضلة القلب

عادة ما يتسبب التهاب عضلة القلب في حدوث عدوى، ويعني التهاب جدران القلب. تحدث معظم حالات التهاب عضلة القلب عند الأطفال عندما يدخل فيروس مثل الفيروس المعوي إلى القلب. كما يمكن أن يكون سببه عدوى بكتيرية أو فطرية أو طفيلية وردود فعل تحسسية لبعض الأدوية.

عوامل الخطر للموت القلبي المفاجئ التي يجب أن تستدعي إجراء اختبارات إضافية:

1-التاريخ العائلي للموت المفاجئ غير المتوقع أو غير المبرر لدى أحد أفراد الأسرة الأصحاء الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً.

2-أحد أفراد الأسرة يعاني من مشكلة في عضلة القلب أو مشكلة كهربائية.

3-ألم في الصدر أثناء التمرين.

4-معدل ضربات القلب أو الإيقاع غير الطبيعي لسبب غير معروف.

5- الإغماء أو النوبة دون سابق إنذار أو أثناء التمرين.

6-الولادة بتشوهات خلقية في القلب (بما في ذلك تلك التي تم إصلاحها جراحياً).

ومع ذلك، فإن التعرف إلى علامات التحذير وعوامل الخطر، والتسجيل الدقيق للتاريخ وطب القلب والفحص الجيني للمرضى المعرضين لخطر أكبر بسبب أفراد الأسرة الذين يعانون من أمراض القلب أو SCA يمكن أن تكون طرقاً فعالة للغاية؛ للمساعدة في تقليل مخاطر الموت المفاجئ.

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