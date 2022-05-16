شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: فيروس كورونا يتطور ويغير سلوكياته ليصبح أكثر قابلية للانتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، في بيان جديد له "كما نعلم جميعًا، فإن فيروس كورونا يتطور ويغير سلوكياته ويصبح أكثر قابلية للانتقال، موضحا، إنه مع هذا السلوك المتغير، سيكون تغيير إجراءاتك أمرًا مهمًا للغاية"، وذلك وفقا لما ذكرته مجلة نيوزويك.

وأوضح، إنه عندما نتحدث عن استراتيجية صفر كورونا، لا نعتقد أن ذلك مستدام، بالنظر إلى سلوك الفيروس الآن وما نتوقعه في المستقبل."

وقال تيدروس: عندما نمتلك الآن معرفة جيدة، وفهمًا للفيروس، وعندما تكون لدينا أدوات جيدة لاستخدامها، فإن الانتقال إلى استراتيجية أخرى سيكون أمرًا مهمًا للغاية".

وقال "لقد ناقشنا هذه المسألة مع الخبراء الصينيين، أشرنا إلى أن النهج لن يكون مستدامًا، بالنظر إلى سلوك الفيروس، أعتقد أن التحول سيكون مهمًا للغاية".

وقالت مجلة نيوزويك، إنه من بين مخاوف الصين المعلنة وجود السكان المسنين المعرضين للخطر، وقد قام علماء صينيين بدراسة أجراها مؤخرًا في مجلة Nature Medicine، والتي توقعت ما يصل إلى 1.55 مليون حالة وفاة إذا كانت البلاد ستبتعد على الفور عن حالة انعدام فيروس كورونا.

توصي الدراسة بضرورة سد فجوة التطعيم بين كبار السن، من أجل تقليل حالات الدخول المحتملة إلى المستشفيات، والقبول في وحدة العناية المركزة والوفيات الناجمة عن الفيروس.