شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تطلب الدليفرى.. اعرف 7 نصائح يجب اتباعها لتناول طعام صحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت لا ترغب فى الطهي وتخطط لتناول الطعام بالخارج أوتفكر فى طلب وجبات سريعة؟ إذا قررت هذا الخياراتبع هذه النصائح لتناول الطعام في الخارج أو طلب الوجبات السريعة في المنزل بشكل صحي، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

7 نصائح لجعل طلب تناول الطعام في الخارج أكثر صحة: 1- تناول السلطة أولا..

سواء كنت تطلب الطعام عبر الإنترنت أو تتناول الطعام بالخارج ، تأكد من أن تبدأ بسلطة قبل أن تذهب إلى الطبق الرئيسي، وفقًا لجامعة بنسلفانيا ، فإن الأشخاص الذين يأكلون سلطة قبل الطبق الرئيسي يأكلون سعرات حرارية أقل من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك لأن السلطة مليئة بالألياف الصحية، ومن المعروف أن الألياف تبقيك ممتلئًا وتقليل الشهية .

2. اقرأ القائمة بعناية..

عندما تكون جائعًا أو مشتتًا ، فأنت أكثر عرضة لاتخاذ قرارات سيئة، لأن الالتزام بخطة نظام غذائي قد يكون صعبًا ، إذا كنت تطلب الطعام بشكل متكرر أو تأكل في الخارج ، يجب عليك التحقق من القائمة للحصول على معلومات غذائية على موقع المطعم.

3. تناول وجبة خفيفة صحية..

إذا كنت جائعًا ، فقد تأكل أكثر من اللازم أو تأكل قطعة كبيرة، تتمثل إحدى الطرق لتجنب ذلك في تناول وجبات خفيفة صحية قبل العشاء ، مثل الفاكهة أو اللوز أو الشوربة، سوف يمنعك من الإفراط في الأكل ، قد تساعدك وجبة خفيفة منخفضة السعرات وعالية البروتين مثل الزبادي على الشعور بالشبع وتجنب الإفراط في تناول الطعام.

4. التحقق من كيفية طهي الطعام وتحضيره..

تعتمد كمية السعرات الحرارية في الطعام على كيفية تحضيره، يعتبر الطعام المطهو ​​على البخار أو المشوي أو المحمص أو المسلوق خيارًا جيدًا، طرق الطهي في المتوسط ينتج عنها دهون أقل وبالتالي سعرات حرارية أقل، في حين أن الأطعمة المقلية أو المقرمشة عادة ما تكون أعلى في الدهون والسعرات الحرارية.

5. إعطاء الأولوية للخضار والبروتين:

إذا كنت تطلب وجبات ، فتأكد من أنها غنية بالبروتين وتحتوي على الكثير من الخضار، البقوليات والحبوب الكاملة والحمص كلها مصادر جيدة للبروتين، استبدل البدائل النشوية الضارة بالبروكلي والخس والطماطم والجزر للحصول على الخضار، تجنب الأطعمة غير الصحية مثل البطاطس المقلية والجبن والصلصات.

6. تخطي المشروبات المحلاة..

إذا كنت تطلب طعامًا صحيًا للوجبات السريعة أو التوصيل ، فإن شرب الماء قبل الوجبة ومعها ، خاصة إذا كنت تشربها بدلاً من المشروبات المحلاة بالسكر ، يمكن أن يساعد استبدال المقبلات المغذية أو الماء بالمشروبات المحلاة بالسكر مثل الكولا والشاي المثلج وعصير الليمون والصودا في تقليل تناول السعرات الحرارية والسكر.

7. قلل من الحلوى واختبار البدائل الصحية..

إذا كنت لا تزال جائعًا في نهاية وجبتك، فاختار الشاي الأخضر أو ​​الفواكه أو الزبادي بدلاً من الحلوى، ويمكن مقاسمة الحلوى مع الاصدقاء بدلا من تناولها بمفردك.