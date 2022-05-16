عادات صحية قد تصبح غير صحية وتدمّر حياتك.. تعرّفوا اليها!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مايو 2022 10:16 صباحاً - عند الحديث عن الاهتمام بالصحة، إنّ الوقاية أفضل من العلاج، لكنّ العديد من الناس لا يعرفون أن عاداتهم اليومية تسبب لهم الأذى.

اذ ان هناك الكثير من الممارسات والعادات الصحية، التي تفقد معناها عند أدائها بشكل مبالغ فيه.

ونستعرض في السطور التالية أبرز العادات الصحية، التي تغدو غير صحية في حال عدم ممارستها بالشكل الصحيح.

شرب الكثير من المياه

إن تناول كميات كبيرة من المياه قد يؤدي الى حالة صحية خطيرة تسمى “هيبوناتريميا”، حيث تسبب الكميات الكبيرة انخفاضًا في نسبة السوديوم .

تستطيع الكليتان أن تفرز ٢٧ ليترًا من السوائل في اليوم، لكن ليترًا واحدا في الساعة.

وان شرب كميات كبيرة من الماء قد تؤدي الى التسمم، والى تحولات خطيرة في السوائل داخل خلايا الجسم،لا سيما الدماغ.

لذا، ان تناول كميات من الماء أكثر مما تستطيع الكلية أن تخرجه، قد يسبب تضخمًا في الدماغ.

ممارسة الرياضة بشدّة

ان أداء التمارين الرياضية لدرجة تسبب الأذى للجسم قد يكون له تداعيات على المدى الطويل وفق الخبراء. فعند ممارسة الرياضة، يحدث التلف الخلوي في الجسم.

ويتجلى الإفراط في التمرين في العلامات التالية:

-إلغاء مشاريع مع الأصدقاء أو العائلة للذهاب الى النادي الرياضي

-التمرين حتى عند الشعور بالتعب أو الارهاق

-التفكير بممارسة الرياضة باستمرار

-التمرين عكس نصائح الطبيب او المدرب

فالجسم بحتاج الى وقت للراحة واعادة بناء التلف الحاصل في العضلات ليصبح أقوى. لذا،من المهم أن تأخذ قسطًا من الراحة بعد التمرين الرياضي. فالرياضة ليست واجبًا، إنما فرصة لتنشيط الجسم بطريقة ممتعة لبناء القوة وتخفيف التوتر.

الهوس بالأكل الصحي

يقول الخبراء إن الهوس بالأكل الصحي قد يودي الى اضطرابات حادة في الأكل.

والشخص الذي يعاني من هذه الحالة، غالبًا ما يواجه “هوسًا” مستمرًا بتزويد جسمه بالطعام الصحي.

وقد ينتج عن هذه الحالة عواقب خطرة تتجلى بسوء التغذية وغيرها من الحالات الصحية.

المكمّلات الغذائية

يعتبر كثيرون أنّ تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية يشكّل جزءًا من الحياة الصحية. لكن، بينما تكثر الحملات الدعائية حول فوائد هذه المكملات الصحية، هناك توعية ضئيلة من آثارها السلبية المحتملة.

في الواقع، ان استخدام هذه المكملات بشكل مفرط وغير مسؤول قد يرتد سلبًا على الجسم.

في هذا السياق، وجدت دراسة نشرت في مجلة بريطانية أن الآثار العكسية للمكملات كانت مسؤولة عن دخول أكثر من ٢٣ ألف شخص الى وحدة الطوارئ في السنة.