شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تغييرات في نظامك الغذائي ستجعلك أكثر صحة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليس عليك إصلاح نظامك الغذائي بالكامل لتناول طعام صحي ، كل ما يتطلبه الأمر هو بعض التغييرات اليومية البسيطة التي يمكنك إجراؤها على عاداتك الغذائية الآن ، وفى السطور القادمة سنوضح لك بعض النصائح وفقا لما نشره موقع " eatingwell ".

1- تجنب الحبوب المكررة:

يجب أن يأتي نصف إجمالي الحبوب اليومية على الأقل من الحبوب الكاملة ، وفقًا لإرشادات النظام الغذائي الأمريكي، فالأشخاص الذين يأكلون الكثير من الحبوب الكاملة يميلون إلى أن يكونوا أقل دهونًا ولديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب من أولئك الذين لا يتناولونها ، تحتوي الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشوفان والكينوا والبرغل على نخالة سليمة ، لذا فهي تحتوي على المزيد من الألياف وفيتامينات ب والمغنيسيوم والعناصر الغذائية المهمة الأخرى.

2 – تجنب الملح:

حتى لو لم يكن لديك ارتفاع في ضغط الدم ، فلا يزال من الحكمة أن تقلل تناول الصوديوم ومعظمنا يحصل على أكثر من 2300 مجم (حوالي 1 ملعقة صغيرة من الملح) يوميًا، ويمكن تقليل استخدام الملح عن طريق تشتيت ذوقك بالأعشاب والتوابل المقطعة أو المجففة الطازجة يمكن أن يساعد في تسهيل الانتقال إلى الطهي منخفض الملح عن طريق إيقاظ النكهات الأخرى.

3 –تجنب السلمون المستزرع:

معظم أسماك السلمون المستزرعة لا تزال مدرجة في قائمة "تجنب" مراقبة المأكولات البحرية في Monterey Bay Aquarium. يقدم سمك السلمون البري في ألاسكا المزيد من أوميجا 3 الصحية للقلب لكل وجبة ويحتوي على سعرات حرارية أقل من سمك السلمون المستزرع، كما أنه يحتوي على عدد أقل من الملوثات ، وهو أكثر استدامة.

4 -تجنب اللحوم المصنعة:

أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرًا خطيرًا، بشأن تناول اللحوم المصنعة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون ، وقد يكون مرتبطًا بسرطان البروستاتا والبنكرياس أيضًا، نحن لا نقول أنك بحاجة إلى قطعها تمامًا جرب التونة المعلبة أو السلمون بدلاً من ذلك ، أو صدر الديك الرومي أو الدجاج بدون الجلد، تناول المزيد من البروتينات النباتية مثل الحمص وزبدة الفول السوداني والفاصوليا السوداء - فهي غنية بالألياف وقليلة السعرات الحرارية وتوفر الكثير من الفوائد الصحية.

5. قلل من شوكولاتة بالحليب وتناول الداكنة:

تناول القليل من الشوكولاتة الداكنة كل يوم، إنه غني بالفلافانول ، والمواد الكيميائية التي وجدها الباحثون يمكن أن تحسن صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم وتقليل الالتهابات، تشير دراسات أخرى إلى أن الشوكولاتة الداكنة قد تساعد في الوقاية من مرض السكري عن طريق زيادة الحساسية للأنسولين، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من المعادن الهامة مثل المغنيسيوم والحديد والنحاس والزنك والفوسفور، اختر أصنافًا تحتوي على 70 في المائة من الكاكاو على الأقل - فكلما زادت النسبة ، زادت مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى.