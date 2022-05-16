شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من ارتفاع حمض البوليك.. تجنب تناول هذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألم في الجسم، وتورم في الساق، واعوجاج المفاصل هي بعض علامات ارتفاع حمض البوليك في الجسم، يكون هذا الألم أحيانًا شديدا لدرجة أنه يمكن أن يعيق إنتاجيتك ويمكن أن يكون عقبة في أعمالك اليومية، وفى حالة ارتفاع حمض البوليك للشخص فأن تناول الأطعمة مثل البقول والجبن القريش ، يمكن أن يفسد صحتك، وفى السطور القادمة سنوضح قائمة الأطعمة الصحية التي يمكن أن تكون أسوأ على صحتك، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

كل ما تحتاج لمعرفته حول ارتفاع حمض البوليك:

الكثير من الناس في هذه الأيام يشكون من زيادة حمض البوليك في الدم ، وهي نفايات طبيعية تخرج من الجسم بعد هضم الأطعمة الغنية بالبيورينات، و هي مركبات كيميائية تتكون من ذرات الكربون والنيتروجين وتتحلل في الجسم ، عندما ننخرط في تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالبيورين ، فقد يفشل جسمنا في هضمها ، مما قد يؤدي إلى زيادة مستويات حمض البوليك.

يمكن أن تؤدي زيادة مستويات حمض البوليك في مجرى الدم أيضًا إلى النقرس ، فإن مراقبة عاداتك الغذائية لها أهمية قصوى عندما تريد تجنب ذلك.

8 أطعمة صحية ليست جيدة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع حمض البوليك المشروبات وعصائر الفاكهة:

يمكن أن تزيد المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز والسكر بشكل سريع من تكوين حمض البوليك وبالتالي تزيد من شدة مرض النقرس، على الرغم من أن هذه المشروبات لا تحتوي على نسبة عالية من البيورين ، إلا أنها لا تزال خطرة بسبب محتواها العالي من الفركتوز، تزيد هذه المشروبات من حمض اليوريك عن طريق تنشيط عمليات خلوية معينة في الجسم.

الخبز والأرز:

يجب التخلص من الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والكعك والأرز الأبيض والسكر والبسكويت أثناء النقرس، هذه الأطعمة لا تحتوي على نسبة عالية من البيورين ولا تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز ، ولكن قيمتها الغذائية منخفضة حقًا مما يؤدي إلى زيادة حمض البوليك في الجسم .

الوجبات الخفيفة الصحية:

يجب تجنب الأطعمة المصنعة مثل الوجبات الخفيفة والوجبات المجمدة وما إلى ذلك إذا كنت مصابًا بالنقرس، إنها مواد غذائية غير صحية وقد تؤدي إلى تفاقم مشكلة النقرس في المفاصل.

اللحوم العضوية:

الأطعمة التي تحتوي على لحم الغزال (الغزلان) أو الأرانب أو الطيور البرية.

الأسماك والمأكولات البحرية:

بعض أنواع المأكولات البحرية تحتوي على نسبة عالية من البيورينات، يجب تجنب ذلك عند اتباع نظام غذائي صديق لمرض النقرس ، على الرغم من أنه قد يتم تضمين أنواع أخرى من المأكولات البحرية في نظامك الغذائي الخاص بالنقرس.

مشروبات الطاقة:

سكر المائدة القياسي هو نصف الفركتوز ، والذي يتحلل إلى حمض البوليك، أي طعام أو شراب يحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن يؤدي إلى النقرس.