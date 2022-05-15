شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل الأطعمة للشفاء بعد الولادة القيصرية.. احرصى عليها فى نظامك الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المهم جدًا أن تحصل الأم الجديدة على قسط كافٍ من الراحة بعد الولادة القيصرية لأن هناك قدرًا كبيرًا من فقدان الدم مقارنة بالولادة الطبيعية، ومن ثم ، يجب أن تتبع نظامًا غذائيًا مغذيًا بعد الولادة.

وفقا لموقع " women health"، فخلال الأسابيع القليلة الأولى بعد الولادة القيصرية، يجب مراقبة الأم عن كثب، وينبغي مساعدتها في استعادة توازنها العقلي والجسدي.

يجب ان تشمل تغذية الأم بعد الولادة القيصرية على أهم ثلاثة مصادر للتغذية في النظام الغذائي للأم - فيتامين ج والحديد والأطعمة الغنية بالبروبيوتيك.

الأطعمة الغنية بفيتامين سي

تعتبر الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي ضرورية لإصلاح الأنسجة، حيث يساعد الجسم على إنتاج الكولاجين الضروري لبناء أنسجة المخ والجلد.

تعتبر الخضروات مثل البروكلي والسبانخ وأوراق الحلبة مصادر جيدة لفيتامينات أ وج والكالسيوم الغذائي والحديد. البرتقال والبابايا والبطيخ والفراولة والجريب فروت والبطاطا الحلوة غنية بفيتامين سي الذي يساعد في مكافحة الالتهابات وتقوية المناعة.

الأطعمة الغنية بالحديد

يتم الحفاظ على الهيموجلوبين في الجسم عن طريق الحديد، مما يساعد الجسم على استعادة الدم المفقود أثناء الولادة، يساهم الحديد أيضًا في وظيفة المناعة في الجسم.

الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك

هناك اعتقاد خاطئ بأن المرأة يجب أن تتناول الحليب والزبادي الخالي من الدسم فقط، تعتمد معظم هرمونات النساء على الدهون.

أشياء أخرى يجب على الأم الجديدة أن تبقيها في الاعتبار

بعد الجراحة القيصرية ، يتم تقييد أنشطتك المعتادة حيث يُنصح بالراحة، نظرًا لأنك لن تكون قادرًا على القيام بالكثير من أي نشاط بدني ، فمن المهم التحكم في ما تأكله وتجنب استهلاك أي شيء يستغرق وقتًا طويلاً للهضم وزيادة التعب.

يجب أن يقتصر استهلاك المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة والشاي على كوب واحد فقط في اليوم لأن الكافيين يمكن أن يسبب مشاكل في نمو الطفل.