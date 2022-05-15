شكرا لقرائتكم خبر عن إذا كنت تحب اللحوم فنظام باليو يناسبك.. اعرف ما هو وما يجب تناوله؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول اللحوم من أكثر الأطعمة استهلاكًا في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بنظام غذائي في كثير من الأحيان ينتهي الأمر بالناس بالتخلي عن الأطعمة القائمة على اللحوم بسبب محتواها العالي نسبيًا من الدهون.

ولكن هل هناك طريقة لاتباع نظام غذائي، والحفاظ على لياقتك، وإدارة الوزن دون استبعاد اللحوم من النظام الغذائي؟ نعم هناك وذلك وفقا لموقع " verywellhealth".

يتضمن حمية باليو الأطعمة التي تم تناولها خلال العصر الحجري القديم، يهدف إلى العودة إلى جذورنا التي تعتمد على الصيد والجمع وتناول الطعام الذي كان موجودًا قبل بدء ممارسات الزراعة.

ماذا نأكل في حمية باليوإليك ما يمكنك تناوله في نظام باليو الغذائي:

اللحوم

البيض

الفاكهة

الخضروات

المكسرات

البذور

الدهون والزيوت الصحية

البهارات

المأكولات البحرية

ما يجب تجنبه في حمية باليو

إليك ما يجب تجنبه في نظام باليو الغذائي:

الدهون غير المشبعة

الأطعمة المصنعة

بقوليات

ألبان

سكر

نصائح حمية باليو

فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك على اتباع حمية باليو بشكل فعال:

حافظ على التوازن بين تناول الطعام النباتي والحيواني.

عندما تكون في المطاعم اطلب طبقًا رئيسيًا من اللحوم.

استخدم الزيوت الصحية لطهي وجباتك.

انتبه لوجباتك الخفيفة واخترها بعناية.