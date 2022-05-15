ما هو اختبار تحمل الوجبات المختلطة لقياس جودة الأنسولين في الجسم؟

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القاهرة - سامية سيد - يستخدم اختبار تحمل الوجبات المختلطة (MMTT) لمعرفة مدى جودة وعمل خلايا بيتا المنتجة للأنسولين في الجسم ، والموجودة في البنكرياس.

يشرب الأشخاص الذين يستخدمون MMTT وجبة سائلة من البروتينات المختلطة والكربوهيدرات والدهون، ثم يتم تقييم عينات الدم لديهم لمعرفة مقدار الأنسولين - وهو هرمون رئيسي يساعد جسمك على استخدام السكر في الدم - الذي يرتفع استجابة لذلك.

متى يستخدم الاختبار

وفقا لموقع " verywellhealth" قد ترى استخدام اختبار تحمل الوجبات المختلطة في الحالات التالية:

1. يتم تشخيص إصابة طفل صغير جدًا بمرض السكري من النوع 1 ويحتاج مقدم الخدمة إلى معرفة كمية الأنسولين التي لا يزال البنكرياس يصنعها

2. عند معاناة الشخص من نوبات من نقص السكر في الدم بعد الأكل، أو انخفاض نسبة السكر في الدم ، بعد إجراء جراحة المجازة المعدية

3. شخص ما لا يعاني من مرض السكري ولكن نسبة السكر في الدم تنخفض بعد ساعتين إلى ثلاث ساعات من تناول الطعام ؛ يمكن أن يساعد العلاج المداوم بالميثادون على تحديد نقص السكر في الدم التفاعلي وتحديد ما إذا كان البنكرياس يفرز الأنسولين الزائد استجابةً للطعام

4. شخص مصاب بورم أنسولين مشتبه به(ورم في البنكرياس) له نوبات متكررة من نقص السكر في الدم

5. هناك أيضًا بعض الأدلة على استخدام العلاج لتقييم الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

كيف يتم استخدام MMTT في البحث؟

قد يستخدم الباحثون اختبارات MMTT في تطوير الأدوية، فقد يستخدمونها أيضًا لتقييم مدى نجاح أنواع معينة من العلاجات ، مثل مضخات الأنسولين ومضادات الببتيد الشبيهة بالجلوكاجون (GLP-1) وأجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة.

كيف يتم إجراء الاختبار

قبل بدء الاختبار، ستحتاج أولاً إلى تجنب كل الأطعمة والمشروبات لمدة 8 ساعات على الأقل مسبقًا، يسمى هذا بالصيام ويعني أنك لن تأكل شيئًا غير الماء، حتى النعناع أو العلكة التي تحتوي على السكر يمكن أن تلغي النتائج.

قد يُطلب منك أيضًا الحد من بعض الأنشطة قبل يوم واحد من العلاج المداوم بالميثادون لأنها يمكن أن تؤثر على حساسية الأنسولين. تشمل هذه الأنشطة:

التمرين الشاق

شرب الكحول

استخدام الكافيين

التدخين أو مضغ التبغ

توقع البقاء لعدة ساعات أثناء الاختبار، فبمجرد بدء الخط الوريدي (IV) وشرب مشروب MMTT ، سيتم سحب دمك كل 30 دقيقة لمدة ساعتين على الأقل.

بالنسبة لاختبار MMTT ، تأكد من ارتداء ملابس مريحة، إذا كان طفلك هو من سيخضع للاختبار ، فخطط لبعض الأنشطة. قد يساعدك أيضًا استخدام بطانية خاصة أو لعبة محشوة أو أي شيء مريح آخر.